Draft technique : Avantage Red Bull, Mercedes peut-elle récupérer ?

Lors de la conférence de presse d’après-course du Grand Prix de Styrie ce week-end, Mark Webber a demandé à Lewis Hamilton s’il commençait à s’inquiéter de l’élan de performance que Red Bull Racing semble gagner.

A quoi Hamilton a répondu : “Je ne sais pas si c’est juste leur aileron arrière ou si c’est la mise à niveau du moteur ou quoi que ce soit, mais nous devons trouver des performances quelque part.”

Alors que la saison 2021 de Formule 1 a certainement suffisamment progressé pour valider l’affirmation selon laquelle Red Bull a un avantage de performance distinct, les raisons de cet avantage doivent être déterminées avant qu’une reprise puisse être planifiée.

Historiquement, il y a toujours eu des avantages de performance mesurables obtenus par les équipes en F1, bien que cela se produise souvent en raison d’innovations techniques spécifiques. Cependant, en 2021, Red Bull semble avoir gagné l’avantage en termes de performances grâce à une combinaison de facteurs bien chorégraphiés et gérés.

L’une des clés de la performance en F1 est le pneu et son fonctionnement. Les performances du pneu sont dues à une combinaison de caractéristiques aérodynamiques, mécaniques et de surface de circuit et il semble qu’en 2021, RBR puisse trouver ce “point idéal” assez rapidement sur presque tous les circuits qu’il visite. En trouvant cette fenêtre de fonctionnement étroite, ils réalisent et maximisent l’équilibre entre les performances et la dégradation des pneus.

Pour les courses d’avant Bakou, on pouvait soutenir que RBR utilisait des pressions de pneus statiques plus faibles et des astuces associées avec des couvertures pour pneus pour faciliter, mais l’introduction par la FIA de la directive technique 003 Révision C réglementant le fonctionnement des pneus d’une manière plus détaillée a encore atténué le risque que cela se produise.

En évaluant le différentiel de performance entre Mercedes et Red Bull en ce qui concerne les pneus, il est évident que les circuits avec une surface plus abrasive, une traction plus élevée et des caractéristiques d’adhérence sur l’asphalte tels que Bahreïn et Barcelone ont été le seul type de surface où Mercedes a apparemment été en mesure de activer le pneu mieux que RBR.

La sortie du groupe motopropulseur Honda a été un sujet très discuté ces derniers jours. Il est largement admis que parce que le PU F1 est homologué par la FIA, les mises à niveau du PU au cours d’une saison ne peuvent être que pour des raisons de fiabilité et non dans un souci de performance.

Cependant, cela n’empêche pas nécessairement une mise à niveau de fiabilité d’améliorer indirectement les performances. Les ingénieurs du groupe motopropulseur conviendront que certaines améliorations de fiabilité permettront par conséquent d’utiliser des cartographies plus nettes ou plus agressives, ce qui peut en effet fournir de meilleures performances dans certaines circonstances.

Il a été rapporté ces dernières semaines que le partenaire de Red Bulls en matière de carburant et de lubrifiant, ExxonMobil, leur a fourni une huile moteur considérablement améliorée.

Le directeur technique de Honda F1 Toyoharu Tanabe a indiqué que Honda et ExxonMobil ont développé une relation « technique et personnelle » et que la mise à niveau du lubrifiant qui en résulte réduit non seulement les dépôts internes de résidus d’huile ICE, mais aussi apparemment capable de fonctionner à des températures plus élevées et de donner de meilleures caractéristiques de refroidissement tout en fournissant de meilleures pertes et efficacités par frottement.

Dans l’ensemble, la mise à niveau de l’huile est censée non seulement offrir une meilleure fiabilité, mais également des performances améliorées.

L’un des avantages de l’amélioration des performances du PU est la capacité à réduire la traînée, et cette année, il est devenu courant que RBR utilise des ailes sensiblement plus petites ou à faible traînée, et en particulier des ailes arrière. Même face à la controverse sur le flexi-wing et aux directives techniques de la FIA qui en résultent, il semble que RBR ait été en mesure de maintenir cette capacité.

De même, il semble qu’un avantage aérodynamique ait été réalisé dans la conception du diffuseur arrière Red Bull en réaction au changement de réglementation FIA 2021 qui affecte la région du sol devant la roue arrière et son association probable en favorisant un râteau aérodynamique plus élevé. concept.

Lors du récent Grand Prix de France, Mercedes a été contrainte d’annuler les théories des médias selon lesquelles l’échange prévu de monocoques entre Hamilton et Bottas était pour des raisons de performance. Comme l’a souligné Toto Wolff, la conception monocoque de Mercedes 2020 a été maintenue jusqu’en 2021, comme d’autres équipes telles que RBR, en raison de la stabilité des règles et des limites de jetons de mise à niveau des performances.

Bien qu’à première vue, il soit tout à fait crédible qu’une monocoque 2020 se comporte de la même manière en 2021 qu’en 2020, il y a eu de subtils changements de réglementation tels que ceux du sous-plancher et de la construction des pneus qui peuvent éventuellement avoir un impact sur le comportement de la baignoire. caractéristiques.

Si cela est vrai, il est alors possible que la monocoque RBR fonctionne mieux dans les conditions de 2021 que Mercedes, jetant potentiellement plus de carburant à la question de savoir pourquoi Mercedes a échangé la baignoire.

Depuis plusieurs années, Red Bull est connu pour son excellence dans les arrêts aux stands et sa capacité à entretenir une voiture dans la voie des stands dans la tranche inférieure de deux secondes. Cette capacité leur a non seulement donné un avantage en termes de temps et de position sur la piste, mais leur a également donné une agilité stratégique. Qu’il s’agisse ou non d’un avantage pouvant être exploité beaucoup plus dépendra de l’impact de la prochaine directive technique de la FIA en raison des enquêtes que Mercedes a menées auprès de la FIA pour des raisons de sécurité.

Red Bull est devenu connu comme partant tardif ces dernières années, commençant avec un déficit de performances mais pouvant récupérer le différentiel de performances vers la fin de la saison, mais trop tard pour lancer un véritable défi aux titres de pilotes ou de constructeurs. .

On peut dire que le plus grand avantage de Red Bulls cette année a été sa capacité à poursuivre cette pente de développement, mais à partir d’un point de départ de bien meilleure performance. En 2021, RBR a démarré à un niveau plus élevé de parité avec Mercedes.

S’ils ont manifestement réalisé un avantage technique en termes de performances, il ne faut pas oublier que la Red Bull est simplement poussée à la limite de ses capacités. L’impact de Max Verstappen sur les performances du RB16B ne peut pas être sous-estimé et est un facteur particulièrement important dans l’avantage de RBR.

De toute évidence, la poursuite par Mercedes de meilleures performances en 2021 est un problème difficile à résoudre, voire pas du tout. Peut-on tirer de meilleures performances de la W12, la RB16B est-elle une meilleure voiture ou Max Verstappen est-il désormais le pilote suprême en F1 ?

Tout simplement, est-ce le conducteur, ou est-ce la voiture, ou les deux ?