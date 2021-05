DraftKings arrive sur Boost Mobile avec des concours et des crédits exclusifs

Boost Mobile a annoncé un partenariat avec DraftKings pour proposer des concours exclusifs aux clients Boost Mobile. Le propriétaire de Boost Mobile, DISH, s’est associé à DraftKings début mars 2021 pour proposer des paris sur sa plate-forme Hopper TV. Les clients de Boost Mobile pourront s’inscrire à des concours exclusifs commençant par un concours NBA Finals de 100 000 $, les utilisateurs devinant le nombre total de points marqués tout au long de la série. Ce concours débute le 11 juin et se termine au début de la finale le 8 juillet.

S’adressant au vice-président exécutif de CNET de Boost Mobile, Stephen Stokols a déclaré:

“Nous essayons d’aller là où les grands opérateurs sont trop conservateurs pour aller. Je ne pense pas que vous verrez Verizon faire quelque chose dans un espace de paris”, et suggère que le rival sans fil de son entreprise pourrait être redevable à une “sorte d’entreprise, comme le politiquement correct. “

Les nouveaux clients Boost Mobile pourront obtenir un pari Sportsbook de 50 $ avec un dépôt de 5 $ et leur premier pari. Boost donnera également aux nouveaux utilisateurs de DraftKings la possibilité d’obtenir un billet gratuit de 3 $ pour un concours lorsqu’ils déposent 5 $ et participent à un concours payant.

Boost Mobile permettra également à tous les utilisateurs de DraftKings de déposer de l’argent sur leurs comptes dans «plusieurs milliers» de ses magasins. Les utilisateurs n’ont pas besoin d’être des clients Boost Mobile pour utiliser ce service. Bien qu’il ne soit pas encore disponible, Boost Mobile a l’intention de permettre à terme aux utilisateurs de retirer leurs gains dans ses magasins.

Boost Mobile est un opérateur prépayé appartenant à DISH opérant sur les réseaux T-Mobile et Sprint. DISH a acquis Boost Mobile dans le cadre de la fusion entre Sprint et T-Mobile et continuera à utiliser le réseau T-Mobile tout en construisant son propre réseau 5G. Les meilleurs téléphones Boost Mobile fonctionnent sur le réseau T-Mobile et ses plans rivalisent avec les meilleurs forfaits de téléphonie cellulaire tout en offrant de nouveaux services comme le Privacy Premium axé sur la sécurité sous DISH.

