DraftKings choisit le lundi 5 avril avec Yulia Putintseva ⋆ .

Nous y sommes de retour après une semaine de licenciement du tennis DFS alors que l’Open de Miami, qui était génial, s’est terminé. Pour le pool de joueurs d’aujourd’hui, nous aurons 15 matchs de trois endroits différents, dont les États-Unis, l’Espagne et l’Italie, qui se jouent tous sur terre battue au début de la saison. Les offres de DraftKings dans tous les domaines sont assez standard, le tournoi principal offrant 10000 $ au premier. Sans plus tarder, passons à ces gagnants!

DraftKings Tennis DFS Picks | 5 avril

Jeux GPP préférés:

Yulia Putintseva (9 000 $)

Adversaire: Andrea Petkovic

Cotes: -222

Comme mentionné, tous les matchs d’aujourd’hui se déroulent sur terre battue, ce qui donne généralement un avantage aux grinders et aux baseliners, car ils peuvent tout ralentir avec une vitesse de balle ralentie. Nous obtenons quelque chose de similaire ici avec la flotte beaucoup plus de pied Yulia Putintseva face à la machine allemande aussi connue sous le nom de Andrea Petkovic. Petkovic est une joueuse intimidante en termes de taille qui peut être à son avantage sur les terrains durs, mais ici, elle ne sert à rien et rend crédit à ses luttes sur la terre rouge sans saison gagnante sur terre battue depuis 2015. Outre l’avantage stylistique, le long de avec une carrière de 3-1 WL contre Petkovic, Poutineva a un avantage dans toutes les catégories de pointage que nous pouvons utiliser pour le tennis DFS et une solide projection de 52,46 (4e plus haut sur l’ardoise.)

Si ce match est proche du tout, c’est parce que Putintseva ne frappe tout simplement pas ses coups difficiles habituels, mais qu’aucun joueur n’a encore joué sur la surface cette année, je m’attendrais à ce que l’écart de talent soit trop difficile à surmonter pour Petkovic de quelque manière que ce soit.

Marie Bouzkova (5 800 dollars)

Adversaire: Timea Babos

Cotes: -280

Souvent, nous obtenons des erreurs de prix dans le DFS de tennis avec des cotes totalement inconnues ou des nouvelles tardives qui n’ont pas pu être prises en compte. Dans le cas de Marie Bouzkova Je ne sais pas comment cela est arrivé, mais elle est juste la meilleure joueuse dans une situation neutre par rapport à la Hongroise. Timea Babos. En guise d’avantage, avec 15 matchs sur l’ardoise, nous pouvons jouer ce que j’appellerais des erreurs de prix évidentes et ne pas craindre qu’ils soient incroyablement sur-détenus, ce qui signifie que nous n’aurons pas non plus à atteindre de grandes quantités de Bouzkova pour être différents. Babos a certainement plus d’expérience sur la terre rouge au plus haut niveau, mais cette expérience est médiocre car elle n’a que 24-38 contre ses adversaires WTA sur cette surface.

Je vais tenter ma chance ici avec la Tchèque de 22 ans la plus talentueuse sur une surface où elle partage un succès similaire à son adversaire. Nous n’avons pas besoin de beaucoup pour faire sensation, mais si nous pouvons avoir un effet de levier sur le terrain de quelque manière que ce soit, j’aime en profiter ici avec le 6e joueur le plus projeté sur l’ardoise.

Autres: Veronika Kudermetova, Misaki Doi, Paula Badosa, Zarina Diyas, Giullo Zeppieri

