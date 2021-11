Draftkings devient partenaire officiel de paris sportifs de FaZe Clan

Les géants des paris sportifs s’associent à la marque de style de vie et de divertissement FaZe Clan.

FaZe Clan est sans aucun doute l’une des plus grandes organisations dans les domaines du jeu, du style de vie et de l’esport. Avec une portée aussi massive, FaZe Clan a une influence incroyable sur une grande partie de la communauté des joueurs. Aujourd’hui, ils font équipe avec l’une des plus grandes plateformes de paris sportifs, d’iGaming et de fantasy au monde, Draftkings.

FaZe x Draftkings

Dans le cadre de l’accord, DraftKings apparaîtra dans l’écosystème de contenu numérique de FaZe, y compris le contenu personnalisé, la diffusion en direct et les événements de tournoi. Plus de nouvelles IP et de nouveaux formats mis en évidence par des séries originales et un nouveau podcast prévu. De plus, DraftKings sera présent lors des prochains événements FaZe Clan; avec accès aux talents de FaZe Clan, ainsi qu’à une variété de contenus numériques et de médias sociaux. L’accord apportera des expériences et des offres uniques aux clients de DraftKings et aux fans de FaZe Clan, notamment des concours personnalisés, des pools et des tournois, des produits dérivés et plus encore. De plus, FaZe Clan travaillera aux côtés de DraftKings pour développer un contenu éducatif qui sensibilise au jeu responsable. Draftkings sera également le sponsor officiel de l’équipe Counter Strike de FaZe Clan, avec le placement du logo sur le maillot de l’équipe.

« Nous nous engageons à fournir du contenu qui passionne nos fans », a déclaré Lee Trink, PDG de FaZe Clan. « L’accord DraftKings est une décision naturelle pour FaZe Clan car nos membres et nos fans sont de fervents adeptes des sports traditionnels, et cela nous donne l’opportunité de propulser davantage notre talent et notre marque dans le grand public. Les deux marques partagent également une vision importante d’être à la pointe de la culture Internet et nous pensons que ce partenariat marque un moment de croisement culturel important pour l’avenir du sport et du divertissement.

Ce partenariat élargira non seulement la portée de FaZe Clan dans les médias généraux et les sports, mais aussi la popularité de Draftkings dans l’esport.