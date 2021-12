DraftKings engage de vrais joueurs de la NFL à utiliser dans les « collections NFT gamifiées » la saison prochaine

Il suffit de regarder la réponse négative à l’annonce des jeux NFT d’Ubisoft et le nombre de personnes qui gloussent avec Keanu Reeves pour confirmer que les réactions aux jetons non fongibles vont de l’incrédulité à l’aversion pure et simple. Cependant, cela n’a pas empêché DraftKings et la NFL Player’s Association de signer un nouvel accord pour une « collaboration NFT gamifiée ». La société de paris sportifs prévoit de lancer ses collections au cours de la saison 2022 – 2023.

En ce qui concerne le fonctionnement de l’opération, les détails sont rares. Le communiqué de presse décrit une combinaison qui ressemble au modèle NBA Top Shot / NFL All Day avec achat et échange, ainsi que la possibilité pour les propriétaires enregistrés de NFT d’utiliser leurs objets de collection comme de nombreux jeux basés sur des cartes à collectionner.

Les fonctionnalités initiales prévues des NFT pour joueurs NFL gamifiés de DraftKings incluent la possibilité pour les clients d’utiliser ces objets de collection dans des jeux contre d’autres sur la plate-forme ainsi que des fonctionnalités d’achat et de vente distinctes. On s’attend à ce qu’il y ait une variété d’éditions et de niveaux NFT qui intègrent différents aspects de l’utilité et de la rareté numérique, tous alimentés par Polygon. DraftKings a précédemment annoncé un accord stratégique avec Polygon pour fournir une solution de blockchain évolutive et écologique qui permet un débit accru, des frais de transaction inférieurs et des capacités étendues.

L’un des avantages que cela présente par rapport à la plupart des collaborations NFT est qu’il fonctionnera dans un monde où l’argent est déjà au centre de l’attention, il semble donc peu probable que les joueurs de DraftKings trouvent la simple suggestion déplaisante. Évaluer les risques de spéculation sauvage ou de jeu sur des objets apparemment sans signification est ce pour quoi les gens sont déjà là de toute façon. Il existe un étrange parallèle avec la montée (et la chute éventuelle) de l’échange Bitcoin Mt. Gox, qui a commencé comme un site Web pour échanger des cartes Magic: The Gathering Online comme des actions.

Les équipes de la NFL essaient déjà de trouver un avenir dans les NFT, en les attachant à des billets pour certains matchs et via son marché NFL All Day construit par Dapper Labs. NFL All Day a lancé sa version bêta fermée jeudi et a déjà dû avertir les membres des escrocs et des bots essayant de les voler pour ses moments forts, même si des fonctionnalités telles que la frappe, l’achat et le commerce, ne sont pas encore prises en charge. En ce qui concerne le syndicat représentant les joueurs, cet accord sur les droits de nom, d’image et de ressemblance n’est qu’un autre moyen d’entrer dans le mélange du « paysage émergent du divertissement numérique qui crée de l’enthousiasme parmi les joueurs et les fans ».

Les trois fondateurs de DraftKings semblent arborer des avatars Bored Ape Yacht Club (je suppose, je n’ai pas vérifié leur propriété sur la blockchain) sur Twitter, donc clairement, il y a un accent sur ce marché potentiel. Le co-fondateur Jason Robins a tweeté le 1er décembre que « L’argent que nous gagnons en crypto, c’est des cacahuètes ».

La seule raison pour laquelle @mattkalish, @PaulLiberman et moi passons du temps là-dessus est d’apprendre. L’argent que nous gagnons en crypto est des cacahuètes (bien que les pourcentages de retour soient incroyables). Les fondateurs qui apprennent profondément la blockchain sont tous au service des actionnaires de $DKNG (y compris nous !) – Jason Robins (@JasonDRobins) 1er décembre 2021

Dans un communiqué de presse annonçant cet accord, Beth Beiriger, vice-présidente senior des opérations produit pour DraftKings Marketplace, a déclaré : « Peu d’organisations au-delà de DraftKings sont aussi équipées pour capitaliser sur l’intersection croissante entre le sport et les NFT qui seront les pierres angulaires de l’engagement et du divertissement. au sein de Web3. Dans une déclaration donnée à Forbes, Bieriger a poursuivi en déclarant: «Nous sommes une entreprise de technologie. Ce partenariat avec la NFLPA nous permettra d’apporter une propriété intellectuelle incroyable à cette nouvelle technologie émergente. »

L’entreprise est également fortement incitée à rechercher de nouveaux marchés ou de nouvelles façons de capitaliser sur sa base actuelle. Bien qu’ils aient survécu à certaines tentatives d’interdire ses opérations fantaisistes quotidiennes il y a quelques années, certains spéculateurs doutent de son modèle commercial et de ses perspectives à long terme. Un vendeur à découvert l’a qualifié de « massivement surévalué » la semaine dernière en raison de dépenses importantes en marketing pour alimenter sa croissance. Les actions de DraftKings se négocient actuellement à environ 30 $, ce qui représente moins de la moitié du pic de 74 $ atteint en mars, les trois fondateurs s’étant engagés à toucher un salaire de base de 1 $ pour 2021 (pdf).

On ne sait pas encore quand nous pouvons nous attendre à des détails sur le jeu réel, bien que les collections vivront sur le marché de DraftKings. Certains projets de jeux NFT existent, comme Axie Infinity ; cependant, une proportion importante de sa base de joueurs se compose de personnes auparavant non bancarisées aux Philippines. Pourtant, alors que même ESPN, propriété de Disney, cherche un moyen de se lancer dans les paris sportifs, il n’est pas surprenant que les bookmakers en ligne tentent leur chance sur les NFT dans le but d’être les premiers dans un nouveau domaine.