DraftKings est faible à cause des pertes et d’un accord potentiellement dilutif

DraftRois (NASDAQ :DKNG) a chuté depuis qu’il a atteint un récent pic de clôture le 9 septembre, à 63,67 $ par action. À 31,21 $ au 2 décembre, l’action DKNG est désormais en baisse de plus de 50 % depuis lors. De plus, depuis qu’elle a culminé à 71,98 $ le 19 mars, l’action est maintenant en baisse de 57 %.

Source : Lori Butcher / Shutterstock.com

Les actions de DKNG ont d’abord augmenté après que la société a annoncé l’achat de toutes les actions de Jeu en ligne Golden Nugget (NASDAQ :GNOG) le 9 août. Jusqu’à présent, les actionnaires de DKNG ne sont pas très impressionnés. Il est possible qu’ils s’inquiètent de la dilution des actions de leur entreprise.

Pour aggraver les choses, plus les actions de DKNG baissent, moins les actionnaires de GNOG recevront de la valeur. Ils recevront 0,365 action DKNG pour chaque action GNOG qu’ils possèdent. Ainsi, à mesure que les actions DKNG baissent, ils reçoivent moins de valeur pour leurs actions GNOG.

De plus, les finances de DraftKings sont toujours sous pression. Cela pourrait entraîner davantage de problèmes de dilution.

Où en sont les choses chez DraftKings

Par exemple, DraftKings a enregistré des pertes de bénéfices au troisième trimestre, montrant qu’il brûle toujours de l’argent. Sa perte d’EBITDA ajusté était de 313,6 millions de dollars. C’est même beaucoup plus que ses revenus de 212,8 millions de dollars. Au cours des neuf derniers mois, sa perte d’EBITDA en cours était de 548 millions de dollars.

Cela se traduit par de grandes quantités de cash burn. Par exemple, l’état consolidé condensé des flux de trésorerie de la société dans son dernier 10-Q montre que les flux de trésorerie d’exploitation ont généré des pertes de 247,3 millions de dollars au cours des neuf derniers mois.

Après déduction de 118,7 millions de dollars d’autres dépenses d’investissement, la perte de flux de trésorerie disponible ajustée était de 366 millions de dollars. Cela ne peut pas suivre. À ce rythme, DraftKings va brûler près de 488 millions de dollars d’ici la fin de l’année. Certes, la société a beaucoup de liquidités dans son bilan.

Au 30 septembre, il disposait de liquidités non soumises à restrictions de 2,394 milliards de dollars. Cela implique qu’il peut continuer à brûler un demi-milliard de liquidités chaque année pendant encore 5 ans environ.

Mais s’il prend en charge les pertes de Golden Nugget Online Gaming, cette consommation d’argent augmentera. Par exemple, GNOG a indiqué que ses pertes de trésorerie d’exploitation sur neuf mois s’élevaient à 29,5 millions de dollars au 30 septembre. Cela portera la consommation totale de trésorerie à plus de 500 millions de dollars l’année prochaine.

Où cela laisse DraftKings

Les investisseurs espèrent qu’à terme, DraftKings pourra réduire ses énormes dépenses de marketing. C’est ce qui lui fait perdre autant d’argent en ce moment.

Par exemple, au cours du troisième trimestre, elle a dépensé 303,7 millions de dollars en ventes et marketing alors que ses revenus n’étaient que de 212,8 millions de dollars. Ceci malgré le fait que les revenus ont augmenté de 60% par rapport à 132,8 millions de dollars au cours du troisième trimestre de l’année dernière. Et l’année dernière, il a dépensé 203 millions de dollars en marketing.

Ainsi, la bonne nouvelle est que les dépenses marketing sont passées de 153 % des revenus l’année dernière à seulement 143 % au troisième trimestre. Mais la mauvaise nouvelle est qu’à mesure que les revenus augmentent, ses dépenses de marketing continuent d’augmenter en dollars absolus.

Et en fait, la réalité est à l’opposé. La seule façon d’augmenter ses revenus est d’augmenter les dépenses de marketing. Toutes ces publicités à la télévision offrant de l’argent gratuit si vous faites juste un pari sont un moyen pour ces dépenses de marketing. L’idée est qu’une fois que vous aurez fait vos premiers paris sportifs, avec les pertes remboursées, vous reviendrez peut-être.

Mon problème avec ceci est que si vous ne faites pas déjà de paris sportifs, vous pourriez ne pas être enclin à faire plus que simplement prendre l’argent du marketing gratuit. Cela pourrait signifier que les deux sociétés produiront indéfiniment des pertes, bien qu’à des niveaux inférieurs.

Que faire avec les actions DKNG

Les investisseurs peuvent simplement subir des pertes fiscales à ce stade. Cela pourrait expliquer la faiblesse récente de l’action DKNG.

Cependant, sinon, ils pourraient également être préoccupés par les pertes en cours chez DraftKings et Golden Nugget Online Gaming. De plus, on pourrait craindre que la dilution continue résultant de l’acquisition de la totalité des actions puisse être préjudiciable.

Après tout, si les actions de DKNG continuent de baisser, les actionnaires de GNOG pourraient souhaiter un meilleur ratio d’acquisition, bien que cela puisse être peu probable. Quoi qu’il en soit, en tant que transaction entièrement en actions, l’acquisition ainsi que ses pertes seront un drain dilutif pour DraftKings. En conséquence, la plupart des investisseurs prudents voudront attendre que les ventes liées à la taxe diminuent et que DraftKings conclue l’accord GNOG.

A la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position (directe ou indirecte) dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.