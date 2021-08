DraftKings et FanDuel jouent au Coke Zero Sugar 400 10z viral

Le peloton est prêt pour la course de samedi soir à Daytona avec Kyle Larson et Guillaume Byron au premier rang. À l’aide des projections NASCAR DFS de l’expert Awesemo, plongeons-nous dans les meilleurs choix NASCAR DFS, sur DraftKings et FanDuel, pour le Coke Zero Sugar 400 au Daytona International Speedway.

Coke Zero Sugar 400 NASCAR DFS Picks pour DraftKings + FanDuel

Kyle Larson (9 000 $ DraftKings, 11 500 $ FanDuel) GPP (Dominateur)

Commençons par l’évidence – oui, jouer Larson encourt une tonne de risques. Cependant, le fait est que les joueurs de NASCAR DFS vont devoir prendre des risques pour se différencier. Tout le monde, leur mère et la dame à ongles de leur mère savent tous comment jouer à Daytona. Ce n’est pas un grand secret, et agir comme en 2021 est une course folle. Pour ceux qui se demandent à quel point le terrain est devenu sage pour les événements de superspeedway, il suffit de sauter sur Twitter et de rechercher #stacktheback.

Quoi qu’il en soit, pour se différencier, les joueurs DFS vont devoir faire des choses jugées « stupides » par la majorité de la communauté NASCAR DFS. Le principal parmi les non-négociables de jouer à NASCAR DFS à Daytona serait l’alignement du poleman.

A quel point est-ce mauvais …

Historique de polesitter à Daytona, depuis 2013 (17 courses) : 1 victoire, 3 top 10 Moyenne des tours menés – 23

Tours les plus rapides en moyenne – 3

Finale moyenne – 21 (différentiel de 20 places)

Score DK moyen – 8,1 points

Score FD moyen – 12,3 points Fiches de course : https://t.co/Veaux83oS5 pic.twitter.com/wJEYA3fynS – Phill (@RaceSheetsDFS) 25 août 2021

De toute évidence, ce sont de mauvais chiffres. Cependant, la chose à garder à l’esprit est que ce sont des moyennes. Dans les bonnes circonstances, un pilote pourrait dépasser ces chiffres et réaliser une performance qui rapporte suffisamment de points de fantaisie pour les rendre optimales. Par exemple, lors de la course de l’été dernier, Denny Hamlin a fait la composition optimale avec 53,75 points DraftKings. Si tel est le seuil, Larson pourrait facilement mener un quart de la course, terminer dans les cinq premiers et atteindre lui-même ce score fantastique.

Les moyennes disent non mais n’excluent pas une finition anormale de Larson.

Denny Hamlin, 3e (9 400 $ DraftKings, 13 500 $ FanDuel) GPP (Dominateur)

Tout ce qui précède sur la fragilité du jeu de Larson s’applique à Hamlin, grâce à cette position de départ élevée. Cependant, Hamlin a l’historique récent de la piste pour suggérer qu’il est plus susceptible d’être un dominant potentiel avec des tours menés dans cinq courses consécutives de Daytona, dont 98 en février dernier et 79 lors de sa plus récente victoire au Daytona 500. En fait, en 31 départs en Coupe en carrière à Daytona, il a mené 23 de ces courses. Hamlin a un penchant pour prendre la tête, et s’il le fait tôt, il accumule plusieurs points de domination alors que les pilotes se côtoient dans les premières parties de la course.

Même si Hamlin ne mène pas 16 tours ou plus, il se projette toujours bien pour une finition élevée. Au cours de ses sept derniers départs sur le superspeedway, il détient deux victoires et trois autres top-5. Chez BET MGM, Hamlin est le favori absolu actuellement à +700.

Chris Buescher, 13e (5 200 $ DraftKings, 4 500 $ FanDuel) GPP

Autant les gens vont embrasser la construction de bâtiments d’alignement « à l’arrière », pour ceux qui suivent cette ligne avec une ferveur de type religieux, ils vont rater le coche sur un risque élevé et une récompense élevée. options de tournoi. À moins que la course ne dégénère en pur chaos ou ne soit arrêtée pour cause de pluie, la gamme optimale n’est pas seulement construite avec des pilotes commençant, disons, 25e ou pire. En règle générale, quelques conducteurs adolescents, même dans les cinq premières rangées, se retrouveront dans le top 6 des scores fantastiques. Pour que ces pilotes frappent, ils ont besoin d’une combinaison de points dominants, d’un petit différentiel de place et/ou d’un top-5.

À partir de la 13e place, Buescher nous donne accès à tous ces critères, et pourrait le faire à la propriété éblouissante.

Daniel Suarez, 26e (7 800 $ DraftKings, 6 500 $ FanDuel) Candidat au fondu

Avec un différentiel de place de son côté, Suarez pourrait voir sa propriété augmenter cette semaine. Pourtant, même avec le facteur aléatoire intégré, Suarez est toujours un fondu sain basé sur son histoire de superspeedway. Quelle que soit l’équipe pour laquelle il a couru, Suarez a toujours été mauvais sur des pistes comme Daytona. Depuis 2018, le meilleur résultat de Suarez à Daytona était 26e l’été dernier, alors qu’il courait encore pour Gaunt Brothers. Toutes les autres arrivées ont été embourbées dans les années 30 sans course où il a réellement terminé. Lorsque Talladega est ajouté au mélange, ce n’est pas beaucoup mieux avec des épaves dans deux des quatre dernières courses, et une meilleure finition de 23e au printemps.

Malgré des alliances avec Chevrolet et Richard Childress Racing qui pourraient aider à propulser Suarez vers l’avant, et ayant besoin d’une victoire pour se frayer un chemin vers les séries éliminatoires, il n’y a pas grand-chose à raconter en jouant Suarez à part l’espoir.

Austin Dillon, 27e (10 300 $ DraftKings, 12 500 $ FanDuel) Cash, GPP

Le vainqueur du Daytona 500 2018 commence 27e, ce qui lui donne de l’intrigue dans les tournois et les jeux d’argent. Besoin soit d’un effondrement de Tyler Reddick ou une victoire pure et simple, Dillon a toutes les raisons de faire faillite samedi soir. Au cours de l’année civile écoulée, Dillon a terminé deux fois parmi les 10 premiers dans les épreuves de superspeedway, y compris la troisième place du Daytona 500 en février dernier. Dans cette course il y a deux saisons, Dillon était en mesure de gagner avant Clint Bowyer s’est détruit lui-même et Dillon dans un enchevêtrement tardif pour la tête.

Joey Gase, 37e (5 000 $ DraftKings, 2 000 $ FanDuel) Cash, GPP

Si tout le monde est en jeu, à partir du 15e, du 20e, du 25e ou quel que soit le nombre arbitraire, alors Gase fait l’affaire malgré tout. Dans les jeux d’argent, Gase prend tout son sens sur la base de son histoire de superspeedway pour terminer ces courses. Au cours des quatre dernières épreuves de superspeedway, il a terminé chaque course avec une moyenne de 25,5. Au cours de sa courte carrière à Daytona, il a terminé quatre des cinq courses avec trois top-25. Ainsi, son plafond peut être un peu limité. D’un autre côté, avec le bon mélange de chaos, il pourrait facilement se frayer un chemin dans le top 20.

Lors de la course de l’été dernier, Brennan Poole a fait l’optimum en partant 32e et en terminant 15e, terminant sa journée avec 49,5 points DraftKings. À la 37e position de départ, Gase pourrait décrocher 50 points s’il décroche lui aussi ce top 20.

Landon Cassill, 39e (7 100 $ DraftKings, 3 000 $ FanDuel) Cash, GPP

Pour ceux qui ignorent ou ignorent les noms des pilotes, jouer à Cassill sera un jeu d’enfant. Après tout, si tout ce qui compte est la position de départ, alors pourquoi Cassill devrait-il avoir plus ou moins d’importance que Kaz Grala ou David Starr? Pour des réflexions sur Starr, consultez ce fil Twitter du début de la semaine.

Cependant, pour ceux qui découvrent NASCAR DFS ou qui ne jouent pas dans les rues Xfinity, Cassill sera un nom inconnu. Cassill a passé près d’une décennie dans la NASCAR Cup Series à courir pour diverses équipes de rang inférieur avant d’être remplacé sans ménagement à StarCom par Quinn Houff la saison dernière. Après s’être absenté l’année dernière, Cassill est réapparu dans la course Xfinity Series pour l’ancien employeur JD Motorsports. Au cours d’une carrière qui a duré une décennie complète, Houff a effectué 324 débuts de carrière avec un seul top-5 à son nom en 2014.

L’histoire de Cassill est la même que celle de nombreux autres pilotes qui ne répondent pas aux attentes de la série Xfinity (JR Motorsports) et finissent par conduire des équipements de niveau inférieur dans la série Cup. Il est difficile de bien performer lorsque l’équipement est inférieur au terrain. Malgré cela, Cassill a compris quel était son rôle chez StarCom, Front Row, BK Racing et Joe Falk, à savoir terminer la course. Plus de 15 départs de Coupe en carrière à Daytona, Cassill n’a réussi à terminer que deux fois. En 17 départs à Talladega, il n’a terminé que quatre fois.

C’est tout pour dire, avec Cassill, les joueurs DFS obtiennent un pilote fiable avec un objectif déclaré. S’il y parvient samedi, il terminera l’un des meilleurs gains différentiels de place au tableau.

