DraftKings + FanDuel choisit les propriétaires de Toyota 400 ⋆ .

L’événement NASCAR de cette semaine nous emmène au Toyota Owners 400 à Talladega Superspeedway. Jason Floyd et Phil Bennetzen décomposent la course et donnent la meilleure stratégie NASCAR, ainsi que les choix DFS pour les alignements DraftKings et FanDuel. Notre émission NASCAR DFS est présentée par Monkey Knife Fight.

Le flux commence à 13 h HE.

Obtenez un dépôt instantané de 100% jusqu’à 50 $ avec le code promotionnel Awesemo

Les 20 prochaines personnes à s’inscrire reçoivent un t-shirt MKF gratuit

Stratégie NASCAR: DraftKings + FanDuel | 17 avril

Dernier contenu NASCAR DFS

Offres Premium d’Awesemo

Projections NASCAR DFS d’Awesemo

Nos projections de points fantastiques décomposent chaque élément des performances projetées d’un pilote et synthétisent des centaines de points de données en une seule projection de points fantaisie facile à utiliser pour chaque pilote qui peut être utilisée comme référence pour la création manuelle de files d’attente ou branchée sur un optimiseur pour créez des centaines de files d’attente en quelques secondes. Nos projections vous donnent les chances de gagner afin que vous puissiez les utiliser pour obtenir un avantage non seulement pour NASCAR mais aussi sur les marchés des paris sportifs.

Rejoignez AWESEMO + aujourd’hui!

Utilisez des données précises et des outils avancés conçus par le lecteur DFS n ° 1.

Classement NASCAR d’Awesemo

Le meilleur joueur de DFS au monde publie son classement par lettre pour chaque pilote de fantasy sur les ardoises du jour. Parfaites pour créer des alignements à la main ou pour comparer vos propres projections pour tester la précision, ces notes sont également présentées dans notre générateur de programmation.

Projections de propriété NASCAR

(Premium) (posté à 21 h HNE le vendredi / mis à jour dans les heures précédant le verrouillage à mesure que les actualités se produisent), à mesure que votre compétition DFS devient de plus en plus sophistiquée, il est non seulement important de savoir qui sont les meilleurs jeux, mais également qui sont les meilleurs joueurs. personne d’autre ne parle. Les projections de propriété vous donnent un aperçu de l’endroit où le «champ» (les autres conducteurs) va atterrir et comment vous pouvez vous éloigner des conducteurs en propriété excessive et cibler les conducteurs sous-détenus, vous donnant l’avantage concurrentiel dont vous avez besoin pour éliminer les gros GPP.

L’outil des pilotes principaux NASCAR DFS

Nouveauté cette saison, l’outil Top Drivers Tool permet aux DFS de voir plusieurs points de données différents sur une seule feuille facile à lire, y compris les chances que les conducteurs ont de terminer dans le top-6 par rapport à leur propriété.

Suivez-nous sur tous nos canaux sociaux! Découvrez notre Twitter, Facebook, Instagram et Youtube pour plus de contenu Awesemo.

Vous recherchez plus de contenu? Nous avons beaucoup d’articles, de données, de cheatsheets et plus sur la page d’accueil d’Awesemo NASCAR, cliquez simplement ICI.