DraftKings & FanDuel GPP joue pour l’US Open ⋆ 10z viral

Au-delà des grands terrains que les grands championnats produisent toujours, ils produisent également les plus grands concours de golf fantasy quotidiens de la planète. Avec trois niveaux de buy-in au choix cette semaine, le PGA DFS Millionaire Maker est de retour sur DraftKings pour l’US Open. À partir de seulement 10 $ pour le buy-in de golf DFS à bas prix, transformer 10 $ en un million ne peut pas être trouvé beaucoup d’autres endroits. Pas même avec la pièce DOGE. Alors, trouvons des choix de golf fantastiques quotidiens à faible propriété et retirons les meilleurs prix sur DraftKings et FanDuel.

Écrasez vos concours PGA DFS avec des outils et des données du #1 DFS Player

Lorsque vous affrontez 250 000 autres entrées, vous devez avoir des joueurs moins possédés qui ont un impact. Avec autant d’inconnues dans le domaine cette semaine, il sera difficile de trouver une gamme de golfeurs de qualité détenue à moins de 5%. Bien sûr, le simple fait de terminer dans le Top-1o à un US Open est important en soi.

Les 10 meilleurs golfeurs appartenant à Awesemo

(Pris à 22h09 mardi)

Cliquez ici pour le champ complet et la projection la plus récente

DraftKings & FanDuel Fantasy Golf Picks pour l’US Open

9 000 $ et plus

DraftKings a un peu condensé le tableau des prix, car seulement Jon Rahm et Jordan Spieth se sont vraiment démarqués du terrain ces derniers temps. Cependant, le prix de Spieth et l’ajustement du parcours perçu le placeront probablement comme le golfeur le moins bien possédé au-dessus de 9 000 $. Ceux qui pensent que l’adéquation du cours n’est pas pertinente, et que la forme récente est une meilleure indication du succès à long terme, seront ravis de voir cette propriété. Je regarde carrément dans le miroir ici.

Alex Schauffele est sur le spectre opposé, et à juste titre, étant donné qu’il a été finaliste ici plus tôt dans la saison et n’a pas terminé en dehors du Top 10 en quatre apparitions à l’US Open. Il est également nettement moins cher que Rahm ou Spieth et commence à payer son salaire quelque part autour du Top 10, ce qui serait une déception pour Schauffele compte tenu de sa forme et de sa longue histoire sur le parcours.

Croyez-le ou non, cependant, Schauffele pourrait être le seul au-dessus de 9 000 $ à être détenu à plus de 20% cette semaine, la propriété étant répartie uniformément. En dehors de Spieth, Dustin Johnson et Brooks Koepka, tous les huit autres golfeurs ont une propriété projetée de 14 à 18 % cette semaine.

Top Against the Grain Fantasy Golf Picks

Si Johnson, Koepka ou Spieth gagnent cette semaine, les avoir dans votre alignement vous rapprochera d’au moins 1 million de dollars. Néanmoins, nous avons besoin d’au moins une finition Top-5 pour récupérer de la valeur compte tenu de leur prix. Je les aime tous cette semaine et j’essaierai probablement d’obtenir au moins 15 % des trois dans le 10 Millionaire Maker cette semaine.

Dernier contenu PGA DFS

Milieu de gamme (8 900 $ – 7 500 $)

Vous n’avez pas besoin de descendre très bas dans le tableau des salaires pour trouver le prochain golfeur projeté à plus de 20 % cette semaine. À 8 900 $ avec sept top-25 consécutifs à Torrey Pines, c’est Tony Finau. Il est clair que les joueurs recherchent cette expérience par ici et correspondent au prix, car Alex et lui seront probablement le combo le plus empilé de la semaine. Ils n’ont pas besoin d’une tonne de salaire combiné et d’une tonne d’équité parmi les 10 premiers.

Mais, en dehors de Finau, il sera le dernier golfeur au-dessus de 8 000 $, soit moins de 20 %. Le prochain golfeur fantastique sur lequel de nombreux joueurs cliquent en premier cette semaine est Shane Lowry. À 7 600 $, il est toujours légèrement inférieur au prix moyen par joueur restant après l’alignement de Finau/Schauffele. Tyrrell Hatton pourrait également éclipser cette barre des 20 % d’ici jeudi matin et dans des concours spécifiques, nous pourrions même envisager de Matthieu Fitzpatrick et Jason Kokrak. Ensuite, il y a un peu de baisse pour le prochain groupe de joueurs avec tous les golfeurs suivants appartenant à la fourchette 13-17%.

Webb Simpson Will Zalatoris Scottie Scheffler Daniel Berger Louis Oosthuizen Cameron Smith Paul Casey Joaquin Niemann

Ensuite, il y aura quatre golfeurs qui seront détenus entre 10 et 13 % cette semaine ; elles sont

Hideki Matsuyama Corey Conners Justin Rose Abraham Ancer

Top Against the Grain Fantasy Golf Picks

Si vous cherchez à obtenir un effet de levier dans cette section de prix, il devrait y avoir au moins cinq options. Parmi eux, mes préférés sont Je suis Sungjae et Gary Woodland.

Écrasez vos concours PGA DFS avec des outils et des données du #1 DFS Player

Le reste (7 400 $ et moins)

Seulement deux golfeurs de moins de 7 500 $, Charley Hoffmann et Garrick Higgo, reçoivent une tonne d’attention. Ce dernier a réuni certains des meilleurs golfs du monde au cours des deux derniers mois, remportant trois fois, deux fois sur l’European Tour et une fois sur le PGA Tour. Hoffman n’a pas eu le succès remporté en tant que Higgo, mais a réalisé l’une de ses meilleures saisons depuis un certain temps. Les deux semblent être de très bons choix de golf fantastique ici dans les 7 000 $ et offrent certainement une certaine flexibilité dans la gamme.

Il y a une poignée d’autres golfeurs qui obtiennent également quelques regards cette semaine, mais probablement pas au-dessus de 10 % dans la plupart des concours, et ils sont :

Harris Anglais Adam Scott Marc Leishman Brian Harman Max Homa Stewart Cink

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Vous recherchez plus de contenu de sélections PGA DFS ? Nous avons de nombreux articles quotidiens sur le golf fantastique, les données, les feuilles de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo PGA DFS.