DraftKings Marketplace choisit Polygon pour l’adoption du NFT grand public

DraftKings Marketplace s’est associé à la plate-forme de mise à l’échelle basée sur Ethereum Polygon pour étendre ses capacités de blockchain et favoriser l’adoption généralisée de NFT personnalisés. Dans le même temps, les adresses uniques sur le réseau Polygon ont atteint un nouveau record au-dessus de 100 millions.

DraftKings accède à Polygon

À la suite du partenariat, DraftKings a désormais accès à une solution de blockchain évolutive et respectueuse de l’environnement, a noté la société dans une annonce récente.

Paul Liberman, co-fondateur et président des produits et technologies mondiaux chez DraftKings, a noté que l’évolutivité et la durabilité semblaient être le plus grand défi de la plupart des réseaux de blockchain, c’est pourquoi son entreprise s’est concentrée sur Polygon.

« [However,] alors que nous jetons les bases aujourd’hui de la vision de DraftKings Marketplace de demain, les vastes informations et les produits éprouvés de Polygon autour des solutions évolutives sont inestimables », a déclaré Liberman.

En exploitant la technologie de Polygon, DraftKings améliorera les capacités de son marché NFT, offrant aux utilisateurs une expérience améliorée, y compris l’accès à des collections exclusives de jetons non fongibles, a déclaré Sandeep Nailwal, co-fondateur de Polygon.

En août 2021, DraftKings Marketplace a été créé en partenariat avec la plate-forme NFT Autograph de Tom Brady. Il offre aux utilisateurs la possibilité d’acheter et de vendre des objets de collection sportifs de certains des athlètes les plus populaires tels que Usain Bolt et Simon Biles, le gymnaste américain.

DraftKings pour devenir un validateur de polygones

Dans le cadre du partenariat, DraftKings a noté qu’il avait la possibilité de devenir un validateur sur le réseau Polygon, ce qui permettra à DraftKings de créer des blocs et d’authentifier les transactions à l’aide d’un protocole de consensus de preuve de participation (PoS).

De plus, si DraftKings acceptait de devenir un validateur sur Polygon, cela assurerait la sécurité de l’infrastructure du réseau et réduirait également le coût monétaire des transactions.

Vision NFT de Polygon

Le partenariat est arrivé à un moment où Polygon se concentrait progressivement sur le développement de NFT.

Plus tôt cette année, Polygon a annoncé le lancement de Polygon Studios, une initiative qui se concentrera exclusivement sur les développements de jeux basés sur la blockchain ainsi que sur les jetons non fongibles.

L’idée est de rendre le réseau attrayant et d’attirer davantage d’utilisateurs à adopter ses produits et services.

Surtensions des détenteurs MATIC

Jusqu’à présent, l’initiative semble être en faveur de Polygon car le nombre d’adresses détenant actuellement le jeton natif MATIC du réseau a continué d’augmenter.

Selon les données de Polygon Scan, il y a actuellement plus de 100 millions d’adresses uniques détenant la crypto-monnaie, avec le plus grand nombre de nouvelles inscriptions de compte enregistrées le 23 septembre 2021, où 2,5 millions d’adresses ont été ajoutées.

Adresses de réseau de polygones. Source : OFFRE SPÉCIALE Polygonscan (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.