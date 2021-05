DraftKings + Projections FanDuel et jeux à fort potentiel 5/31 ⋆ .

L’ardoise de fantasy NBA d’aujourd’hui pourrait mettre fin à un affrontement au premier tour. Les 76ers ont une avance de 3-0 sur les Wizards et peuvent balayer la série avec une victoire ce soir. De plus, les Jazz détiennent une avance de 2-1 sur les Grizzlies et peuvent prendre les devants avec une victoire au quatrième match. Cela va avoir un impact sur certains des meilleurs jeux sur FanDuel et DraftKings avec des équipes en mode désespéré pour remporter des victoires. Ceci est illustré dans les projections de l’outil Awesemo NBA DFS Boom vs Bust.

Projections DraftKings + FanDuel Boom / Bust | 31 mai

NBA Fantasy Picks: DraftKings + Candidats FanDuel Boom

Joel Embiid contre Wizards : 9 500 $ DraftKings / 10 200 $ FanDuel

48,8% DraftKings Boom / 28,5% FanDuel Boom

La baisse des prix sur le salaire de DraftKings d’Embiid n’a pas beaucoup de sens. Sa sortie fantastique n’était pas géniale dans les deux premiers jeux de la série, mais elle était circonstancielle. Il était en faute dans le match 1 et le match 2 était une éruption donc Embiid a joué des minutes limitées. Dans le match 3, le grand homme semblait imparable et a marqué 57,5 ​​points DraftKings en seulement 28 minutes. En supposant que les Wizards mettent tout en œuvre avec des minutes de départ pour prolonger la série, ce match devrait se terminer avec un score final plus serré. Cela permettrait à Embiid d’éclipser enfin 30 minutes pour la première fois dans ce match.

Bradley Beal contre 76ers : 9 100 $ DraftKings/9 600 $ FanDuel

39,4% Boum des DraftKings / 22,9% Boum FanDuel

Beal se présente comme un bon jeu dans les projections pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il va probablement jouer un nombre considérable de minutes avec les Wizards face à l’élimination. Il a joué 37 minutes le dernier match même s’il a été décidé par 29 points et il a terminé le match sur le banc. Cela met Beal en ligne pour jouer plus de 40 minutes tant que le match de ce soir est compétitif. L’autre élément clé de ce jeu est la santé de Russell Westbrook. Il est officiellement répertorié comme douteux ce soir avec une blessure à la cheville. La maladie le dérange clairement dans les jeux récents et cela pourrait forcer Beal à utiliser une plus grande quantité. Westbrook est susceptible d’éliminer la blessure et de jouer, mais Beal devra peut-être de toute façon hisser plus de tirs avec son meneur vedette à moins de 100%.

Dernier contenu NBA DFS

Choix de NBA Fantasy: DraftKings + Candidats FanDuel Bust

Dillon Brooks contre Grizzlies : 6 400 $ DraftKings/7 100 $ FanDuel

47% Buste DraftKings / 69,2% Buste FanDuel

Brooks se fait un nom en séries éliminatoires. Sa défense granuleuse et son jeu rapide font de lui un joueur préféré des fans lors des derniers matchs. Le problème avec lui, c’est le salaire et le matchup. C’est à peu près aussi cher que le prix de Brooks et un affrontement contre le Jazz est loin d’être optimal. Ils ont l’une des meilleures défenses de la NBA et sont difficiles à marquer contre des points de fantaisie. Il est également difficile d’ignorer que Brooks n’était pas un grand producteur de fantasy en saison régulière. Il n’a récolté en moyenne que 28,17 points DraftKings par match et n’est pas un marqueur efficace.

