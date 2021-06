DraftKings + Projections FanDuel et jeux à fort potentiel 6/9 ⋆ .

Deux équipes cherchent à sortir des trous ce soir. Après avoir perdu les deux premiers matchs de la série contre les Nets, les Bucks sont en fait favorisés aujourd’hui dans un match à domicile contre les Nets. James Harden reste absent, ce qui a une influence sur la ligne de paris, bien qu’il soit surprenant de voir Milwaukee favori pour gagner après s’être fait exploser lors des deux premiers matchs à Brooklyn. Pour le Jazz, Mike Conley a été rétrogradé de douteux à cet après-midi. Cela les désavantage après avoir pris Game of the Clippers, mais fait également du Jazz une équipe de premier plan à cibler sur FanDuel et DraftKings. Bon nombre des meilleurs choix NBA DFS et des meilleurs joueurs dans les projections sur l’outil Awesemo NBA DFS Boom vs Bust viennent maintenant de l’Utah.

Giannis Antetokounmpo contre Nets : 11 100 $ DraftKings / 11 300 $ FanDuel

42,4% DraftKings Boom / 45,8% FanDuel Boom

Les Bucks manquent de temps pour faire cette série. Après avoir été détruit lors des deux premiers matchs de la série, Milwaukee est dans un trou de 2-0. C’est une raison de penser que les joueurs principaux verront tous plus de minutes ce soir que lors des deux premiers matchs de la série. Antetokounmpo, Vacances à Jrue et Khris Middleton devrait voir une course prolongée car la saison des Bucks est essentiellement terminée avec une défaite ce soir. Puisqu’il marque 1,6 point fantastique par minute, le potentiel d’augmentation de la course fait de Giannis le joueur avec la meilleure note de Boom sur FanDuel et DraftKings ce soir.

Joe Ingles contre Clippers : 4 700 $ DraftKings/4 600 $ FanDuel

29,5% DraftKings Boom / 29,8% FanDuel Boom

Avec Mike Conley confirmé pour ce soir, Ingles devient le meilleur jeu de valeur sur l’ardoise dans les projections Awesemo NBA DFS Boom vs Bust Tool. Il a la deuxième meilleure note de Boom derrière Antetokounmpo sur les deux sites et est le seul joueur près du sommet du tableau avec un salaire aussi bas. Cette valeur est nécessaire sur une ardoise avec tant d’options à payer. Dans le match 1, Ingles est entré dans la formation de départ à la place de Conley et a joué 32 minutes. Pour la saison, Ingles a récolté en moyenne 29,86 points DraftKings lors des 32 matchs qu’il a commencés.

Choix de NBA Fantasy: DraftKings + Candidats FanDuel Bust

Terance Mann contre Jazz : 3 200 $ DraftKings / 3 900 $ FanDuel

87,3% Buste DraftKings / 94,1% Buste FanDuel

Après avoir joué un rôle pivot dans la première série des playoffs contre les Mavericks, Mann a vu son rôle diminuer face aux Jazz. Los Angeles a donné la priorité à des alignements plus importants pour affronter Rudy Gobert et cela a tué la production de Mann. Il n’a fini par jouer que huit minutes car les Clippers préféraient aller à Ivica Zubac pendant des minutes prolongées pour obtenir plus de taille sur le terrain. Avec Mann en marge de la rotation, c’est un joueur à éviter après être devenu un jeu populaire vers la fin du dernier tour.

