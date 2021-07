DraftKings Showdown 3M Open Championship Round 2 ⋆ .

Un premier tour aqueux cahoteux ici pour commencer le 3M ouvert, sous forme de boules d’eau, puis l’eau (pluie) ferait des ravages sur les joueurs et le parcours de golf. Au total, environ 90 minutes à deux heures de retard, juste vers la fin de la vague matinale. Cela repousserait la journée, se terminant bien après 21h00 HNE, donnant un délai d’exécution très court pour les concours de confrontation PGA DFS pour la ronde 2.

Choix PGA DFS Showdown: 3M Open Round 2

Récapitulation du tour précédent

Vague du matin

Robert MacIntyre était l’un des premiers sur le parcours aujourd’hui. Il n’a pas vraiment commencé la journée, comme la plupart des golfeurs des groupes présentés le matin. Rickie Fowler, Cependant, il a résisté à cette tendance et a réussi un premier tour de 64, son meilleur tour sur le PGA Tour toute l’année. Il a fait chaque putt qu’il a regardé tout en gagnant un autre tee de deux coups au green en plus de ses quatre coups gagnés au putting.

Troy Merritt a également retrouvé la forme au premier tour, combinant un jeu d’approche très chaud avec un bon putter. Scott Stallings et Adam Schenk également concocter des tournées de qualité. Les décrochages ont calé après être passé à 8 sous, tandis que Schenk est sorti du retard de la pluie et a absolument déchiré le parcours à partir de là avec un retour neuf 32.

notables

Les grands noms du tournoi, Tony Finau et Dustin Johnson, les deux ont vraiment eu du mal au premier tour. Le putter de Johnson a perdu près d’un coup et demi et trois quarts d’un autre autour du green. Mais tout espoir n’est pas perdu. Il a gagné 2,4 sur ses approches, généralement un bon signe des choses à venir. Finau était tout le contraire, ayant plusieurs boules d’eau et pas grand-chose d’autre à dire; il a perdu près de trois coups avec ses fers aujourd’hui.

Vague de l’après-midi

Au moment d’écrire ces lignes, Jhonattan Vegas l’avait obtenu à 6 sous avec quatre trous restants, dont un par 5. Il a mené la vague de l’après-midi à 6 sous et a une grande chance d’en obtenir un, sinon deux de plus. Chez Réavie a continué sa forme, tirant 66 au premier tour, tout comme Chris Boulanger. Michael Gellerman, qui a été chaud avec ses fers ces derniers temps, était de 5 sous à 13. D’autres qui ont terminé dans le top 10 de cette vague inclus Bo Hoag, Josh Teater, Chesson Hadley et éventuellement Nick Watney, qui était de -4 à 14.

Prédiction de coupe du tour 2

Très tard dans la journée, les golfeurs à -1 ont vu leur position passer à la 66e, avec un score moyen d’environ 70. Cependant, avec quelques gros scores, la meilleure partie du peloton était à 2 ou mieux. , nous amenant probablement vers une coupe -3 ou -4 demain.

Récapitulatif des statistiques du premier tour

Les statistiques sont incomplètes pour le premier tour, étant donné que le jeu n’est pas terminé.

T-shirt Strokes Gained au vert

Adam Schenk Josh Teater Troy Merritt Coups gagnés au tee Ryan Armor Louis Oosthuizen Patton Kizzire Coups gagnés à l’approche Ted Potter Jr. Michael Gellerman* Kevin Stadler Coups gagnés au tour du green Tyler McCumber Chris Baker Sergio Garcia Coups gagnés au putting Cameron Tringale Rickie Fowler Ryan Brehm

Étant donné que les performances de golf sont en grande partie non corrélées entre un golfeur et le suivant, mis à part les impacts météorologiques, une bonne façon de voir une gamme PGA DFS est comme un pari, où vous devez frapper les 6 choix pour frapper. L’outil Awesemo Top Golfer Tool vous donne les probabilités que chaque golfeur termine dans le top 6, ainsi que ses résultats à 25 %, 50 % et 75 % comme référence pour savoir comment vous pouvez vous attendre à ce que chaque golfeur performe lors du tournoi.

Sélections PGA DFS Showdown : aperçu de l’ardoise

Temps de verrouillage

7 h 50 HE

Aperçu du concours de golf Fantasy

DraftRois

DraftKings offre 25 000 $ à la première place et 100 000 $ garantis pour la liste du deuxième tour.

L’Open 3M Choix PGA DFS

Le vent devrait se lever légèrement demain, similaire à la météo d’aujourd’hui. La plupart des bons scores devraient provenir de la vague du matin, mais devraient également être mélangés avec ceux de l’après-midi, sans grand avantage.

PGA DFS choisit pour le deuxième tour de l’Open 3M

Matthew Wolff (9 300 $): Le truc avec Wolff, c’est qu’il est si volatil et agressif qu’il donne tellement de chiffres différents. Il a terminé avec quatre oiselets et un aigle dans la manche d’aujourd’hui et a eu une chance de 18 de 6 pieds pour son deuxième de la journée. Mais mélangés à ces birdies et eagle, il y avait quatre bogeys. Tous les quatre provenaient de coups de départ coulés. Deux par 3 avec ses fers et deux par 4 avec son driver.

Chez Reavie (7 400 $) : Chaque fois que Chez commence à bien mettre; le terrain doit être mis en demeure. Surtout quand c’est au milieu de lui qu’il est en forme, comme il l’est maintenant, gagnant près de deux coups de bâton plat aujourd’hui. Le reste de son jeu a été en grande forme au cours du dernier mois environ, donc même si nous obtenons la régression attendue, les autres parties devraient l’aider à le relever.

JT Poston (7 400 $) : Ayant perdu en séries éliminatoires la semaine dernière contre Puissance de Seamus, Poston était dans une situation de déception certaine, semblable à ce qui est arrivé à Troy Merritt il y a quelques semaines. Mais il l’a pris dans l’autre sens et a continué sur sa lancée cette semaine. Il avait 2 ans sous le cap à 18, et le jour a gagné sur un coup avec ses fers et était de nouveau ici avec son putter. S’il peut trouver plus de fairways demain, il pourrait sauter rapidement au sommet du classement grâce à ses prouesses au putting.

Choix sournois pour l’épreuve de force du deuxième tour

Ryan Armure (6 800 $) : Frappant 93% de ses fairways au premier tour, tout en le plaçant dans de bons endroits, Armour, incroyablement, a mené le peloton dans Strokes Gained off the tee au premier tour, quelque chose qu’il n’a pas fait beaucoup dans sa carrière. Il a également bien joué la semaine dernière, ce qui indique que sa forme est là pour rester un peu.

