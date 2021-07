DraftKings Showdown 3M Open Championship Round 3 ⋆ .

La pluie est restée à l’écart, mais le vent s’est levé au deuxième tour, car la coupe ne bougerait pas de -2 presque toute la journée. Certains grands noms traînaient autour de ce nombre pendant la majeure partie de vendredi, y compris Dustin Johnson, qui avait besoin d’un birdie sur l’un de ses deux derniers trous pour faire le week-end. Cependant, une balle d’eau sur le tee le 18 scellerait son destin et le joueur n ° 1 raterait le cut. Aie. Quelques autres grands noms y sont encore, cependant, comme Tony Finau cherchera à faire un pas important samedi.

Dominez votre repêchage cette année avec des nouvelles et des choix de la nouvelle chaîne YouTube Fantasy Football d’Awesemo

Assurez-vous de consulter les projections et la propriété des experts PGA DFS Showdown de 3M Open Round 3 Awesemo.

Choix PGA DFS Showdown: 3M Open Round 3

Récapitulation du tour précédent

Vague du matin

Quelques golfeurs différents obtiendraient à deux chiffres sous la normale de cette vague, y compris Jhonattan Vegas, Bo Hoag & Chez Reavie. Aucun d’entre eux, cependant, n’y finirait, tous finissant à -9. Brian Stuard a eu la ronde du matin avec un sept-moins de 65 ans. Il serait le seul à atteindre ce nombre ce jour-là, alors que la saison de #KANG a commencé comme Sung Kang abattu 65 ce matin, l’un des meilleurs bobos de la journée.

notables

Matthieu Wolff a connu un Round 2 exceptionnel, tirant son deuxième 69 consécutif et se dirige facilement vers le week-end. JT Poston continuerait également sa bonne forme, tirant cinq sous 66 vendredi et est à nouveau dans le mix pour la deuxième semaine consécutive. Patrick Roseau couinait à travers la coupe avec des années 70 dos à dos.

Vague de l’après-midi

Johnson serait le seul des grands noms à manquer le week-end de cette vague car Tony Finau, Sergio Garcia, Louis Oosthuizen, Rickie Fowler et Bubba Watson trouveraient tous un moyen de jouer le week-end. Adam Hadwin retrouverait également sa forme au deuxième tour, soutenant un solide quatre sous au premier tour, avec un six sous 65 au deuxième tour. Il serait le seul golfeur à afficher à -10 jusqu’à ce que Armure Ryan, mon choix sournois pour la ronde 2, est sorti et a tiré un six-moins de 65 ans sans bogey. Pas mal pour un golfeur appartenant à 6 800 $ à 4,7%, ne pensez-vous pas?

Dernier contenu PGA DFS

Récapitulatif des statistiques de la ronde 2

Les statistiques sont à peu près finalisées pour le Round 2.

T-shirt Strokes Gained au vert

Jhonttan Vegas Sergio Garcia Keegan Bradley Coups gagnés sur le tee Troy Merritt Bubba Watson Doug Ghim Coups gagnés à l’approche Scott Brown Adam Hadwin Michael Gellerman Coups gagnés sur le green Chris Baker Cameron Davis Jimmy Walker Coups gagnés Putting Denny McCarthy Scott Stallings Martin Trainer

Le meilleur outil de golfeur d’Awesemo est un as

Étant donné que les performances de golf sont en grande partie non corrélées entre un golfeur et le suivant, mis à part les impacts météorologiques, une bonne façon de voir une gamme PGA DFS est comme un pari, où vous devez frapper les 6 choix pour frapper. L’outil Awesemo Top Golfer Tool vous donne les probabilités que chaque golfeur termine dans le top 6, ainsi que ses résultats à 25 %, 50 % et 75 % comme référence pour savoir comment vous pouvez vous attendre à ce que chaque golfeur performe lors du tournoi.

Sélections PGA DFS Showdown : aperçu de l’ardoise

Temps de verrouillage

7 h 50 HE

Aperçu du concours de golf Fantasy

DraftRois

DraftKings offre 50 000 $ à la première place et 150 000 $ garantis pour la liste du deuxième tour.

L’Open 3M Choix PGA DFS

Une tempête nocturne apportera plus de pluie dans la région demain et devrait encore plus adoucir le cours pour le troisième tour. Aucune condition météorologique défavorable n’est attendue après 4 heures du matin demain.

PGA DFS sélectionne pour la troisième manche de l’Open 3M

Sergio Garcia (9 200 $) Ce fut un début très difficile pour son deuxième tour. Garcia a joué les cinq premiers trous à trois coups au-dessus de la normale. Cependant, il a rebondi avec une frappe de balle très solide et a fini par faire la coupe sur le numéro. Le putter de Garcia a été si mauvais cette semaine, et je ne suis pas sûr que cela puisse empirer. Si nous attrapons sa bonne journée, Garcia peut certainement égaler le terrain avec le putter.

Gary Woodland (7 400 $) Pris en sandwich entre des golfeurs moins talentueux mais plus crayeux, Woodland pourrait finir par être un jeu intuitif. Même si les frappes au ballon ont été inexistantes au cours des deux premiers jours, c’est le jeu court qui a fait tout le travail. Woodland a réussi à gagner plus de 5,75 coups au total au cours des deux premiers tours, et il cherchera à maintenir cette partie de son jeu en état de marche.

Champion Cameron (7 300 $) Les problèmes de putting sont bien documentés pour Champ. Cependant, il semble que les choses s’enclenchent enfin après deux tours, et cela fait clairement ressortir la confiance. Champ a maintenant effectué son deuxième week-end consécutif et il a une grande chance de gagner tout cela. Je veux saisir l’opportunité d’obtenir le meilleur jour de Champ demain.

Choix sournois pour l’épreuve de force de la ronde 3

Scott Brown (6 600 $) Gagnant bien plus de deux coups avec ses fers à chacun des deux premiers tours, Brown semble certainement être en bonne position avec son jeu. La forme de Brown a été solide ces derniers temps, y compris la finition T4 au John Deere Classic. Nous pouvons voir qu’il n’est pas étranger à jouer près du sommet du classement. Ce T4 a été déclenché par un samedi 63, quelque chose que j’aimerais voir se répéter demain.

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Vous recherchez plus de contenu de sélections PGA DFS ? Nous avons de nombreux articles quotidiens sur le golf fantastique, les données, les feuilles de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo PGA DFS.