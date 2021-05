DraftKings Showdown Charles Schwab Challenge Round 2 ⋆ .

Le défi Charles Schwab est en cours, et maintenant le plaisir commence alors que les concours PGA DFS Showdown occupent le devant de la scène. Cette semaine, les stars de l’événement sont venues jouer. S’il y avait des questions sur Jordan Spieth, il leur a répondu aujourd’hui avec un spectaculaire sept-moins de 63 ans au premier tour. Sergio Garcia a ajouté un autre grand nom au classement à ce nombre.

Choix de la deuxième manche DraftKings Showdown PGA DFS pour le défi Charles Schwab

Récapitulatif du tour précédent

Vague du matin

Spieth était sorti brillant et tôt, me donnant, ainsi qu’au reste de ses fans, de quoi se réjouir dès le début. Bien sûr, il a gagné plus de quatre coups au putting, mais aussi plus de 0,75 coups dans les quatre facettes. Spieth a été sur le point avec sa frappe de balle ces derniers temps et, évidemment, le retour aux surfaces vertes le fait basculer et rouler à nouveau.

L’autre grande histoire de la vague du matin était l’invitation des sponsors Erik Compton donnant sa meilleure impression à Spieth, gagnant plus de 5,5 coups lors de la première manche. Cela le mènera à un score de cinq sous 67, et ce sera une manche énorme pour sa carrière vendredi. Adam Hadwin et Patton Kizzire a maintenu une forme de cours exceptionnelle, car lui et Cameron Tringale étaient les deux seuls autres golfeurs de la vague du matin à tirer trois sous ou mieux.

Vague de l’après-midi

Chasser un enfant de moins de 63 ans pour commencer sa journée est une tâche ardue, mais Garcia était à la hauteur. Jason Kokrak a également repris là où il s’était arrêté il y a un peu plus d’un an à ce cours. Il a tiré un cinq sous 65 grâce à un gain de plus de quatre coups avec sa frappe de balle, et deux autres avec le putter. Brandt Snedeker a continué sa bonne forme récente, avec un solide quatre-moins de 66 ans, tandis que Kramer Hickock se retrouve dans un territoire relativement inconnu après avoir affiché le même score pour le premier tour.

Prédiction de coupure du 2e tour

70,93 était le score moyen aujourd’hui, juste un peu moins de one-over. Cependant, avec seulement 125 golfeurs sur le terrain, la coupe devrait tendre vers le double. Il semble que le one-over sera assez bon pour un T57 et le two-over nous amène à 69 golfeurs. Cela peut même aller jusqu’à trois, mais les vents ne sont pas censés poser problème demain.

Récapitulatif des statistiques de la ronde 1

Ceux qui ont suivi mes articles Showdown savent que j’aime cibler les golfeurs qui gagnent des coups dans toutes les facettes de leur jeu; si une partie va vers le sud, ils en ont d’autres sur lesquelles se rabattre. Au premier tour, les joueurs suivants ont gagné des coups dans les quatre facettes:

Jordan Spieth Sergio Garcia Adam Hadwin Brandt Snedeker Sebastian Munoz Byeong Hun An Daniel Berger Henrik Norlander Joaquin Niemann

PGA DFS Showdown Picks: Aperçu de l’ardoise

Heure de verrouillage

8 h 10 HE

Aperçu du concours de golf fantastique

DraftKings

DraftKings offre 25 000 $ à la première place et 100 000 $ garantis pour l'ardoise de deuxième tour.

Défi Charles Schwab Choix PGA DFS

J’ai mentionné plus tôt que le vent ne devrait pas être un problème, nous devrions donc avoir une moyenne de notation autour de pair. Il convient également de noter que nous ne devrions probablement pas nous attendre à ce que l’une ou l’autre des vagues ait un avantage. Il sera difficile de faire disparaître Spieth sur son parcours «à domicile» en jouant aussi bien, donc nous supposerons simplement qu’il fait partie de votre alignement.

Choix de la PGA DFS pour la deuxième manche du défi Charles Schwab

Collin Morikawa (9 900 $) Juste un autre jour, et deux autres coups gagnés avec les coups d’approche de Morikawa. C’est tellement dur de le faire disparaître, même si le putting n’est pas génial. Cependant, lorsque les puts deviennent faciles, nous pouvons lui proposer l’une des meilleures rondes du terrain. Je parie que c’est demain.

Daniel Berger (9,100 $) Avec un autre siège au premier rang à la grandeur de Spieth, Berger a mis sur pied une solide ronde de golf ensemble. Bien qu’il ne puisse pas faire tomber autant de putts que Spieth, Berger a gagné des coups partout ailleurs. En fait, il a gagné plus sur les coups d’approche et les coups de départ que Spieth; les choses s’améliorent à cet égard. Le prix de Berger a beaucoup baissé par rapport à son coût d’une semaine, c’est donc certainement le bon moment pour intervenir.

Andrew Putnam (6 600 $) Connu comme l’un des meilleurs putters en tournée, Putnam a connu des difficultés dans ce département aujourd’hui. Il a perdu environ un tiers d’un coup à cet égard, mais ses fers sont en forme avec plus de 1,5 tirs au premier tour. C’est tout ce que nous pouvons demander à un joueur comme Andrew, et je serais heureux de m’inscrire pour une répétition. pour accompagner un putter chaud demain.

Choix sournois pour la confrontation de la deuxième manche

Troy Merritt (6500 $) Il y a quelques semaines, notre propre Ben Rasa a commencé à lancer au nom de Merritt. Il n’a pas déçu avec quelques Top-10 lors de ses quatre derniers départs, il se remet donc en position après le premier tour avec toutes les parties de son jeu apparemment en feu. Il n’est pas nécessaire de faire disparaître ce type de forme avant la deuxième manche. DraftKings et FanDuel Fill-Ins pour le championnat PGA Tony Finau (9200 $) Ian Poulter (7200 $) Kevin Sreelman (7500 $)

