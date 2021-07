DraftKings Showdown The Olympics Round 3 ⋆ .

Le visionnage aux heures de grande écoute a ses avantages et ses inconvénients chaque fois qu’il y a un retard dans le jeu. Il n’y a pas eu un, mais deux retards, et la deuxième fois, le jeu a été suspendu pour le reste de la journée. La plupart des jeux olympiques ont été disputés aux petites heures du matin pour la côte est. Il reste encore 16 golfeurs sur le parcours au moment de la rédaction, y compris Hideki Matsuyama. Les concours PGA DFS sont à nouveau importants, DraftKings offrant 50 000 $ au premier. Plongeons-nous dans quelques choix PGA DFS pour les concours Showdown et Single-Game sur DraftKings et FanDuel.

Choix de la confrontation PGA DFS : 3e ronde des Jeux olympiques

Récapitulation du tour précédent

Sepp Straka’s 8 sous la nuit a donné le ton pour marquer ce tournoi. Avec peu de problèmes sur le parcours et des normales 4 marquantes, les scores seront bas tous les jours. Son avance est restée à 8 sous pendant environ les quatre premières heures de jeu jusqu’à ce que finalement Carlos Ortiz a fait un aigle au sixième trou et est passé à 10 sous. Il a raté son prochain trou et a joué les 10 trous suivants à 1 sous. Il sera à la traîne du haras du tournoi jusqu’à présent, Alex Schauffele, qui n’a pas officiellement remporté d’épreuve depuis le Tournoi des Champions en 2019. Il a obtenu le meilleur score de 72 trous au Championnat du Tour 2020, mais avec le nouveau format, il n’a pas reçu d’argent pour la première place. Il semble avoir le contrôle total de son jeu à travers deux tours.

Mito Pereira est une histoire fascinante à ce stade, car sa course de golf de qualité se traduit à tous les niveaux en ce moment. Il a tiré 6 sous, le deuxième meilleur score de la journée à ce stade – Matsuyama est de 6 sous à 16. Shane Lowry et Guido Migliozzi, et Migliozzi était également sans bogey sur son tour. Il a gagné 30 places ce jour-là, le plus gros joueur. Un tour solide entre les années 60 et 60 permettra à tous ceux qui sont sous la normale de revenir dans ce tournoi et d’avoir une chance de remporter une médaille.

notables

Avant le retard, Rory McIlroy est devenu chaud pour un tronçon de trois trous, l’amenant à 4 sous pour la journée à travers seulement huit trous. Il a un peu calé en entrant, mais s’est certainement mis en position de tenter une médaille. Son partenaire de jeu Collin Morikawa n’a pas eu son A-game vendredi et ne l’a pas encore fait cette semaine.

Paul Casey est sur le point de tourner pour sa deuxième journée consécutive dans les années 60, maintenant à moins de 3 ans jusqu’à 17 ans; Casey pourrait passer à égalité pour la troisième ou la quatrième place avec un birdie de clôture. Dernièrement, Justin Thomas, qui a commencé ses Jeux olympiques avec 19 normales droites, a perdu sa balle dans les arbres au deuxième trou, a fait un doublé et l’a cassé. Il a rebondi et a réussi cinq birdies sur le tour avec encore un à jouer.

Dernier contenu PGA DFS

Récapitulatif des statistiques de la ronde 2

Le site des Jeux olympiques a un tracker de tir sur un ordinateur de bureau/ordinateur portable, mais il n’est pas disponible par téléphone. Il existe une liste complète de statistiques, y compris les coups gagnés; cliquez ici pour les voir tous. De plus, ces statistiques ne sont pas encore complètes pour le tour, avec 16 joueurs encore sur le parcours.

T-shirt Strokes Gained au vert

Place moyenne : 5

Xander Schauffele (1) Sebastian Munoz (11) Sepp Straka (3) Mito Pereira (3) Paul Casey (7)

Coups gagnés Frappe de balle

Place moyenne : 7,4

Xander Schauffele (1) Sebastian Munoz (11) Sepp Straka (3) Cameron Smith (15) Rory McIlroy (7)

Coups gagnés sur le tee

Place moyenne : 19

Tommy Fleetwood (25) Hurly Long (34) Xander Schauffele (1) Anirban Lahiri (20) Rikuya Hoshino (25) Coups gagnés à l’approche

Place moyenne : 8,2

Shane Lowry (7) Cameron Smith (15) Sebastian Munoz (15) Xander Schauffele (1) Sepp Straka (3) Coups gagnés autour du green

Place moyenne : 15,8

Patrick Reed (20) Hideki Matsuyama (3) Hurly Long (34) Rory Sabbatini (7) Jhonattan Vegas (15) Coups gagnés Putting

Place moyenne : 9,6

Carlos Ortiz (2) Thomas Detry (20) Antoine Rozner (20) Alex Noren (3) Sepp Straka (3)

Sélections PGA DFS Showdown : aperçu de l’ardoise

Temps de verrouillage

Il semble qu’il se fermera vers 20h30 ce soir.

Aperçu du concours de golf Fantasy

DraftRois

DraftKings offre 50 000 $ à la première place et 150 000 $ garantis pour la liste du troisième tour.

Les jeux olympiques Choix PGA DFS

La recette pour bien marquer n’a pas beaucoup changé, mais avec le sixième trou jouant comme un par 4 pilotable au tour 2, il y avait quelques coups supplémentaires à gagner. Mais ce n’était pas long, car la plupart du peloton pouvait s’y rendre avec un chauffeur, et certains même avec un 3-bois. C’est ce que montrent les cinq meilleurs golfeurs en coups gagnés sur le tee au cours de deux tours qui ont le pire classement moyen de toutes les catégories de coups gagnés.

PGA DFS choisit pour la troisième ronde des Jeux olympiques

Alex Schauffele (10 300 $): Tout fonctionne pour Schauffele à travers deux tours. Même son putter, qui n’a pas encore chauffé, gagne encore sur le terrain. Son jeu du tee-to-green a été complètement éteint, montrant que la forme ne partira pas de sitôt. En fait, s’il s’échauffe avec le putter au troisième tour, il pourrait s’enfuir avec. La propriété sera élevée, mais pas aussi élevée que demain s’il participe à un grand tour aujourd’hui.

Guido Migliozzi (7 700 $) : Migliozzi a eu un excellent rebond, tirant 65 et sans bogey. Il a été terrible avec ses fers au premier tour, ce qui est assez inhabituel pour lui. Il est revenu avec fureur dans la manche 2, gagnant plus de quatre coups pour la manche, et il est de retour en position pour monter sur le podium dimanche.

Thomas Detry (7 000 $): Comme Migliozzi, Detry était parti avec ses fers au premier tour, mais son putter était chaud. Son putter est resté chaud et ses fers se sont réveillés au deuxième tour pour le propulser dans le classement. Avec son prix déprimé en raison de ses niveaux de propriété, c’est le moment idéal pour l’inscrire et utiliser la flexibilité salariale ailleurs.

Choix sournois pour l’épreuve de force de la ronde 3

CT Pan (6 800 $) : Après la pire journée de putting de sa carrière au premier tour – perdre plus de quatre coups – il n’y avait aucune chance que cela se reproduise au tour 2. Ce n’était pas le cas, et il a rebondi de manière considérable pour gagner plus de 1,5 coup sur seulement 15 trous. au tour 2. Il a 4 points de moins en ce moment avec quelques occasions de marquer à venir.

