Drag Queen ‘Lil Miss Hot Mess’ prépare les enfants sur la station PBS de New York ⋆ .

Les drag queens continuent de préparer les enfants d’âge préscolaire à l’aide de médias de divertissement et ont réveillé les «éducateurs».

Ce printemps, une station PBS à New York a diffusé une histoire de drag queen et a chanté avec «Little Miss Hot Mess» dans un programme destiné aux enfants âgés de 3 à 8 ans.

Lil Miss Hot Mess a lu son «livre pour enfants» The Hips On the Drag Queen Go Swish Swish Swish sur le programme préscolaire Let’s Learn, pour WNET, une filiale de New York PBS. Let’s Learn est un partenariat entre WNET et le ministère de l’Éducation de la ville de New York.

Selon le Daily Caller, The Hips On the Drag Queen Go Swish Swish Swish «présente les personnages de drag ‘Frida Bea Me,’ Jaclyn Jill ‘,’ Stinkerbelle ‘,’ Rita Booke ‘,’ Mother Lucy Goosey ‘,’ Cinderfella ‘, «Pina-Buttah-Gelee», «Rosie Ringarounda» et «Ella Menopipi» et «suit une drag queen qui exécute sa routine devant un public émerveillé».

Quel parent ne voudrait pas que ses enfants apprennent d’un interprète sexualisé qui crée un livre pour enfants avec des noms comme «Buttah-Gelee» (clin d’œil-clin d’œil), «Cendrillon» et «Menopipi»?

Lil Miss Hot Mess a dansé et chanté “The Hips on the Drag Queen Go Swish Swish Swish” sur l’air de “The Wheel on the Bus”. Ensuite, Mme Mess a dit à l’auditoire virtuel des plus petits: «Je pense que nous pourrions avoir des drag queens en train de s’entraîner sur nos mains.»

Lindsey Horvitz de WNET a déclaré jeudi à Fox News: «Le programme s’efforce d’incorporer des thèmes qui explorent la diversité et favorisent l’inclusion, qui sont pertinents pour l’éducation et la société. Le drag est un art de la performance qui peut inspirer la pensée créative et la remise en question des stéréotypes. Lil Miss Hot Mess est l’auteur du livre The Hips on the Drag Queen Go Swish, Swish, Swish. Elle fait partie de l’équipe de direction mondiale de Drag Queen Story Hour et a animé des lectures dans de nombreuses bibliothèques, musées pour enfants et écoles à travers le pays.

Alors que WNET défend le programme, PBS semble se distancier de ce «désordre brûlant». Il a déclaré à Fox que Let’s Learn n’était «ni financé ni distribué par PBS».

Il est en fait surprenant que PBS se distancie de cette dernière poussée LGBTQ dans la vie des enfants. Après tout, PBS fait avancer l’agenda de Gay, Inc. depuis des années. Apparemment, certains gauchistes ont des limites et «Buttah-Gelee» peut être un pont de relations publiques trop loin, même pour ceux qui ont l’habitude de faire un clin d’œil au toilettage des enfants.