Drag Race UK saison 3 : Kathy Burke défend les reines après un rôti de comédie

Kathy Burke s’est éclatée dans l’émission (Photo: BBC Three)

Kathy Burke a défendu les reines de la saison 3 de RuPaul’s Drag Race UK après que certains téléspectateurs aient été « indignés » après l’épisode de comédie rôtie.

Les reines restantes – Ella Vaday, Kitty Scott-Claus, Krystal Versace et Vanity Milan – ont été chargées de se viser elles-mêmes, les juges et les reines éliminées de la saison dans un rôti de comédie brutal.

En tant que juge invitée, Kathy était dans la ligne de mire. Cependant, elle a clairement indiqué qu’elle n’était pas dérangée par l’ombre qui lui arrivait.

« C’est adorable que certains d’entre vous soient un peu indignés par le bâton que j’ai eu sur #DragRaceUK mais c’était un » rôti « donc je m’attendais pleinement et avec plaisir à prendre des ap ** », a-t-elle tweeté.

« Je pensais en fait que les reines étaient assez douces. Si les talons étaient sur l’autre pied, j’aurais annihilé ces salopes.

Nous n’avons aucun doute !

Vanity Milan a été éliminé (Photo: BBC Three)

Kathy a joué aux côtés des juges réguliers RuPaul Charles, Michelle Visage et Alan Carr pour l’épisode de comédie rôtie, qui a vu Ella triompher.

Cependant, après avoir perdu une synchronisation labiale contre Krystal, Vanity a été renvoyée chez elle juste avant la finale.

Ayant laissé une empreinte mémorable sur la compétition, Vanity a déclaré que « le ciel est la limite » lorsqu’elle envisage son avenir avec impatience, affirmant qu’elle va « toucher le sol en courant ».

« Il peut y avoir des singles qui sortent, il peut y avoir des albums qui sortent, il peut y avoir des spectacles à Broadway… Attention. L’orage arrive. Et les frais de réservation sont en hausse !’ taquina-t-elle.

Kathy a également tweeté qu’elle « avait eu une émeute absolue » dans la série, déclarant: « C’était charmant de réaliser le rêve de Michelle et Ru en me rencontrant enfin. Répandre l’amour partout où je vais, les enfants.

RuPaul’s Drag Race UK revient jeudi à 19 heures sur BBC iPlayer.

