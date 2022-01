Dragan Solak fixe un «premier objectif» ambitieux alors que l’alignement de Southampton choque le retour de Gareth Bale

Gareth Bale est devenu une cible de choc pour Southampton après leur récente prise de contrôle de 100 millions de livres sterling, selon des informations.

La société d’investissement soutenue par Dragan Solak, Sport Republic, a a acquis une participation de 80 pour cent dans Southampton. Cela annonce une nouvelle ère pour le club, bien que les nouveaux investisseurs aient admis qu’ils ne chercheraient pas à mettre en œuvre une révolution.

Au lieu de cela, ils s’appuieront sur les fondations que Southampton a déjà en place. Pourtant, il est possible que le club soit enthousiasmé par de nouvelles recrues potentielles.

Selon El Nacional, Solak a fait un retour pour Gareth Bale son « premier but » sur le marché des transferts de janvier.

Bale a gravi les échelons de l’académie de Southampton dès l’âge de neuf ans. Il a ensuite fait 45 apparitions pour leur première équipe lorsqu’ils étaient en championnat. En 2007, il a obtenu un transfert à Tottenham Hotspur.

Dans le nord de Londres, Bale est devenu l’un des ailiers les plus redoutés de la Premier League. Il a passé six saisons avec les Spurs avant de sceller un transfert record du monde au Real Madrid.

Son séjour en Espagne a connu des hauts et des bas. L’impact de Bale a été initialement positif, mais il n’a jamais été la figure la plus populaire à Madrid. Il a subi une baisse de fortune ces dernières années et a passé la saison dernière en prêt à Tottenham.

Bale est de retour à Madrid pour cette saison, même si ce sera probablement sa dernière. Son contrat expirera en juin, lui ouvrant la voie pour trouver un nouveau club.

Il y a eu des rumeurs d’un autre retour à Tottenham cet été. Mais selon El Nacional, Southampton est l’ancien club que Bale pourrait en fait rejoindre.

Le rapport affirme que le propriétaire de Madrid, Florentino Perez, est prêt à décharger Bale gratuitement immédiatement. Il préférerait retirer son salaire élevé des livres.

Gareth Bale de retour à Southampton ?

Southampton pourrait « en profiter », selon le rapport, après avoir identifié Bale comme quelqu’un qui peut les éviter d’une bataille de relégation.

En fait, El Nacional pense que Solak a déjà eu des conversations avec l’agent de Bale, Jonathan Barnett.

Cependant, Southampton pourrait rencontrer des difficultés à convaincre Bale de faire le pas. On prétend qu’il préférerait retourner à Tottenham, et Antonio Conte veut l’y emmener.

Par conséquent, il serait « compliqué » pour Southampton de détourner le transfert – mais leur changement de propriétaire peut conduire à davantage de spéculations.

Cependant, les nouveaux investisseurs de Southampton ne seront pas seulement préoccupés par les signatures potentielles. Ils peuvent également avoir besoin de réfléchir aux joueurs à décharger.

Et La star de Southampton Lyanco pourrait être en ligne pour une sortie choc en janvier car un club bien connu aurait manifesté son intérêt.

L’arrière central a déménagé à St Mary’s en août après que l’équipe de Ralph Hasenhuttl a conclu un accord avec Turin. Lyanco a signé un contrat de quatre ans avec le club pour remplacer Jannik Vestergaard, lié à Leicester.

Le Brésilien a fait ses débuts lors de la victoire de la Coupe Carabao en septembre contre Sheffield United. Il est maintenant sur 10 apparitions dans toutes les compétitions pour les Saints.

L’influence de Lyanco sur l’équipe augmente lentement, bien qu’il ne soit plus du côté des vainqueurs depuis le 5 novembre. Il a raté les trois derniers matches de Southampton en raison d’un coronavirus.

Le joueur de 24 ans devrait former un partenariat d’arrière central avec Jan Bednarek ou Mohammed Salisu au cours des prochaines saisons.

Cependant, les Saints devront d’abord repousser les intérêts de l’Europe. Sport Witness, citant des informations au Portugal, affirme qu’une équipe de Primeira Liga a jeté son dévolu sur Lyanco.

Les champions en titre du Sporting surveillent sa situation. Ils pensent que le joueur pourrait être tenté par un transfert si sa fortune en Angleterre ne s’améliore pas.

L’équipe de Ruben Amorim est des admirateurs de longue date de Lyanco. Sa signature est apparemment un « vieux rêve » pour eux, potentiellement de son passage à Turin.

Les contraintes financières signifient que le Sporting ne pourrait conclure un accord qu’à « faible coût ». L’offre la plus probable serait donc un prêt.

Cependant, il est peu probable que les Saints négocient une sortie aussi rapide pour Lyanco. Ils voudront le voir grandir sur une saison complète avant de prendre une décision sur son avenir.

Les frais initiaux que Southampton a payés pour lui n’ont pas été divulgués. Cependant, des rapports l’ont depuis évalué à 7 millions de livres sterling, ce qui est hors de portée du Sporting.

