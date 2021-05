Dragon à l’affût: les jeux géopolitiques de la Chine sont toujours d’actualité

Il y a des manifestations de grande envergure, mais le régime risque de les ignorer. (Crédit: Associated Press)

Par Prashant Dikshit

Le comportement chinois acquiert de sinistres variations. Alors que le régime de Xi Jinping s’est manifesté pour offrir une aide médicale dans la calamité sanitaire actuelle qui engloutit l’Inde, les médias et les porte-parole du Parti communiste chinois (PCC) crachent le ridicule des efforts indiens pour lutter contre la calamité. Les ressortissants chinois actuellement en Inde sont persuadés d’enregistrer des vidéos de patients souffrant d’angoisse et de les envoyer à ces médias.

Des observateurs chinois bien connus de l’Inde ont identifié plusieurs de ces scènes mourantes dans les rues montrées sur des images fixes. Les commentaires liés ne sont pas du tout sympathiques, mais frisent plutôt l’apathie et le ridicule des dirigeants. Est-ce ce à quoi le monde devrait s’attendre de la Chine, qui prétend être une civilisation ancienne? Ou, une fois de plus, les jeux d’esprit sont à nouveau joués comme précurseurs des choses à venir.

Ce qui est absolument étonnant, c’est le silence total de la part de l’OMS pour laisser l’enquête sur le rôle du régime chinois dans la gestion et, surtout, dans le signalement de la pandémie dans les limbes. Les actions des médias chinois découlent de l’échec de l’OMS à tirer des conclusions.

Parallèlement, on remarque des manœuvres stratégiques de l’appareil stratégique chinois pour tirer des avantages tactiques des gouvernements d’Asie du Sud alors qu’ils sont ravagés par le COVID-19. Une délégation conduite par le ministre chinois de la Défense s’est rendue au Bangladesh et au Sri Lanka il y a quelques jours. Les investissements chinois de longue date au Bangladesh sont des prêts qui se concentrent essentiellement sur les secteurs stratégiques de l’énergie et des routes. Au cœur du problème se trouverait le continuum des projets chinois de route et de ceinture reliant les ports du Myanmar aux ports du Bangladesh.

Nous rappelons qu’il y a seulement deux ans, Xi Jinping a signé 33 mémorandums avec le gouvernement Aung Su Chi à Rangoon et que la pièce de dé-résistance de cette visite stratégique de Xi Jinping était de signer un contrat de gestion de 90 ans pour l’approfondissement des installations portuaires à Kyaukphew sur la côte la plus au nord du Myanmar. Ces prêts ont été très volontiers offerts par la Chine malgré les attitudes explicitement opposées aux Rohingyas du régime d’Aung Su Chi. Et maintenant que ce régime a été renversé par la junte militaire qui reste sur la même longueur d’onde avec les Chinois.

Il est évident qu’un réseau de communication a été conçu reliant Mandalay et le port d’Akyab à Kyaukphew et rejoignant finalement les ports de Chittagong et Cox’s Bazaar, les criques de la baie du Bengale. Les facteurs des systèmes de navigation fluviale bien établis sur les rivières, en particulier la rivière Meghna qui mène au port de Chittagong, auraient été reconnus par les planificateurs stratégiques chinois.

Examinons maintenant le comté insulaire de Sri Lanka, frappé par la baie du Bengale, dont les ports de Colombo et Humbantota sont sur le radar chinois depuis très longtemps maintenant. Humbantota assis à la pointe sud du Sri Lanka a déjà été possédé par les Chinois dont les prêts ont apparemment été utilisés pour le développement de l’aéroport et du port maritime. Le premier, un rêve du régime actuel de Rajpaksha et construit au cours de son mandat précédent, est devenu un éléphant blanc.

Pour le port de Humbantota, le régime précédent, incapable de rembourser les prêts, a dû le louer à une société chinoise pendant quatre-vingt-dix ans. Bien que le gouvernement indien, sentant une menace stratégique, ait prévalu sur le gouvernement sri-lankais pour signer un traité qui interdit l’utilisation de ce port pour les armées étrangères. Mais un honneur respectueux de cet accord resterait toujours un sérieux doute car il est largement rapporté que la famille Rajpaksha a reçu des pots-de-vin pour l’attribution des contrats d’aéroport et de port maritime à des mandataires chinois. Et ce qui est encore alarmant, ce sont les projets du gouvernement de Rajapaksha de céder le port maritime de Colombo au stock et au baril chinois des écluses et pour lesquels un projet de loi est présenté à tout moment au Parlement sri-lankais. Il y a des manifestations de grande envergure, mais le régime risque de les ignorer.

La croyance que les Chinois pourraient accélérer les étapes pour se préparer à la dynamisation probable du groupe QUAD composé des États-Unis, du Japon, de l’Australie et de l’Inde serait en partie vraisemblable. Sous cet angle, il peut y avoir des inquiétudes avec la marine de l’APL sur le fait que la prise de pied sur les ports du Bangladesh et du Sri Lanka serait utile à un stade précoce. Mais le Myanmar et le Bangladesh n’accepteront pas très facilement et s’engageront dans des discussions, et n’aimeront pas être poussés alors que leurs pays combattent Covid 19. Le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh a déjà réprimandé le ministre chinois pour son ton d’avertissement à ce sujet.

Les tâches les plus importantes de la marine de l’APL seraient de protéger leurs propres voies de communication maritimes dans les mers de là-bas dans la mer de Chine méridionale où de vastes étendues de mer ont été revendiquées par eux. Cela ne les dissuade cependant pas dans la mesure où ils ont réalisé un minimum d’acquisitions au Sri Lanka.

Le moment est venu pour l’État indien de relancer sa propre campagne de regard vers l’Est. Avec le Bangladesh, les relations diplomatiques sont mûries à l’occasion du 50e anniversaire de la fondation du Bangladesh et sceau sur lequel a été placé la visite du Premier ministre indien. Il a été suivi d’un important envoi de vaccins fabriqués en Inde et pour une acquisition similaire en Chine, le Bangladesh a dû verser d’énormes sommes. Au Myanmar, des vaccins ont également été mis à leur disposition sans frais. Surtout, le silence étudié de l’Inde sur le renversement du gouvernement d’Aung Su Chi aura ses propres avantages

(L’auteur est un commentateur des affaires stratégiques. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online. On peut le joindre à: prashantindelhi@gmail.com)

