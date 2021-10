Dragon Age 4 ne sortira apparemment pas sur Xbox One et PS4

Dragon Age 4 ne sortira apparemment pas sur PS4 ou Xbox One, mais uniquement sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Le prochain Bioware RPG n’a pas de date de sortie ou de fenêtre définie.

Ce rapport provient de GamesBeat, qui a cité la page Linkedin du concepteur principal de Dragon Age, Daniel Nordlander, qui répertorie le titre comme « Dragon Age (PS5/Xbox Series X+S/PC) ». GamesBeat a également vérifié ces informations avec une source distincte et sans nom. Dragon Age ne serait pas lancé avant 2023, il n’est donc pas surprenant que l’EA soit prêt à abandonner les consoles de dernière génération.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Bande-annonce de Dragon Age | Récompenses du jeu 2020

Alors qu’EA propose des versions intergénérationnelles de ses titres sportifs et de Battlefield 2042, la version la plus récente de Bioware, Mass Effect Legendary: Edition, n’offrait que des versions de dernière génération pouvant être lues sur PS5 et Xbox Series X|S via une rétrocompatibilité. . Sur la base de ce rapport, il semble probable qu’EA commencera à proposer des jeux de génération actuelle uniquement au cours des deux prochaines années. À mesure que le nombre de consoles PS5 et Xbox Series X|S achetées augmente, il va de soi que le besoin de publier des titres cross-gen peut diminuer.

Bioware travaille actuellement sur Dragon Age 4 et le prochain Mass Effect, Dragon Age devrait sortir en premier. Dragon Age 4 aurait également eu des composants multijoueurs à un moment donné du développement, mais ceux-ci ont été coupés en faveur d’une expérience solo.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.