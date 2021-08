Dragon Age: les premiers prototypes d’Origins n’avaient pas de dragons

Dragon Age sans dragons semble désormais incompréhensible, tant les monstres semblent essentiels à la série. Mais au début du développement de Dragon Age: Origins, le jeu n’avait pas de dragons – ou, comme vous l’avez peut-être deviné, de titre. En fait, le titre est venu en premier.

Selon une nouvelle interview avec TheGamer, BioWare n’avait pas envisagé d’ajouter des dragons jusqu’à ce qu’il commence à proposer un titre pour son nouveau jeu fantastique. Le studio avait initialement conçu le jeu comme une épopée fantastique se déroulant dans un monde passé l’âge des monstres géants et de la haute magie, où les dragons avaient disparu. Après la création du nom “Dragon Age” (littéralement par hasard), l’équipe a été chargée de trouver un moyen de ramener les dragons vivants dans le jeu.

“Au début, Dragon Age n’avait pas de nom”, a déclaré l’artiste environnemental Ian Stubbington. “Il y avait quelques idées mais rien de concret, il a donc été décidé que l’un des codeurs créerait un générateur de noms aléatoires rapide. Ils ont assemblé quelque chose et ont ajouté tout un tas de mots fantastiques à la liste. et celui qui a obtenu le vote final de l’équipe à l’époque était bien sûr “Dragon Age”. [Lead writer] David Gaider a répondu [with] quelque chose comme, ‘Hmm, nous ferions mieux d’ajouter des dragons à l’histoire alors.'”

Suite à la décision d’utiliser ce nom pour le jeu, une série de décisions ont été prises pour remanier radicalement la direction du jeu pour incorporer les serpents volants. Le changement le plus important est peut-être le changement apporté à l’Archidémon, qui a été conçu à l’origine comme un “grand, bizarre, méchant d’anime qui ressemblait à Lovecraft fait Final Fantasy”, selon le rédacteur en chef de Dragon Age: Origins, Daniel Erickson. Après avoir proposé le nom “Dragon Age”, le studio s’est rendu compte qu’il devait changer l’ennemi en dragon.

Ce qui est frappant à ce sujet, c’est à quel point le développement s’est produit et à quel point la décision a probablement fini par être importante pour la trajectoire de la série. Ces discussions ont commencé plus d’un an après le début du développement, et il en a résulté des moments de tension. Assurez-vous de lire le reste de l’interview de TheGamer, qui contient de nombreuses autres informations intéressantes.

Le quatrième jeu de Dragon Age est en préparation, et il y a de fortes chances qu’il regorge de dragons. Cependant, nous avons beaucoup de temps à attendre : Dragon Age 4 ne sortira probablement pas avant 2023. Nous connaissons peu de détails : il se déroulera à Tevinter, et il utilise apparemment toujours le moteur Frostbite d’EA.

