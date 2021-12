Dragon Age sort deux nouvelles histoires courtes pour Dragon Age Day

Alors que Bioware a célébré Dragon Age Day plus tôt ce mois-ci le 4 décembre, il n’avait malheureusement rien de nouveau à révéler sur Dragon Age 4 – en fait, il a suggéré que nous ne devrions pas non plus nous attendre à des nouvelles aux Game Awards. Les fans ont du nouveau contenu de Dragon Age pour les maintenir jusqu’à la prochaine annonce, cependant, avec deux nouvelles histoires courtes se déroulant dans le monde de Thedas.

Bioware a toujours étendu la tradition de Dragon Age au-delà de la portée de ses jeux, avec un certain nombre de livres et de nouvelles constituant le reste du canon. Les deux nouvelles histoires rejoignent quatre courts métrages écrits pour le Dragon Age Day de l’année dernière.

La première histoire s’intitule Won’t Know When et détaille un moment romantique de calme après la bataille entre deux Grey Wardens. Le second, The Flame Eternal, suit deux nécromanciens alors qu’ils résolvent le problème d’un crâne qui a inexplicablement commencé à crier. Les histoires sont écrites par les écrivains Bioware Brianne Battye et Sylvia Feketekuty respectivement.

Comme d’autres histoires courtes que Bioware a publiées pour l’univers de Dragon Age, il est peu probable que les personnages mentionnés dans ces histoires fassent d’autres apparitions dans la tradition, mais ils font toujours leur travail pour étoffer le monde de Thedas.

Pour la plupart, Bioware célèbre Dragon Age Day le 4 décembre comme un événement largement axé sur la communauté, après que les membres de la communauté aient lancé le concept en 2018 – bien qu’il ait également profité de l’occasion cette année pour faire un don à l’association caritative Able Gamers.

Alors que le prochain jeu Dragon Age est confirmé depuis un certain nombre d’années, les nouvelles sur le jeu sont minces sur le terrain, principalement constituées de vagues taquineries ou d’aperçus d’art conceptuel. Des rapports ont indiqué qu’il est peu probable que le jeu sorte avant 2023, tandis que Bioware a déclaré qu’il était peu probable de publier quoi que ce soit de nouveau sur le jeu avant l’année prochaine.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.