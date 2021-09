Dragon Ball Card Warriors va bientôt changer

in

Le temps passe vite, et la libération de Dragon Ball Z : Kakarot + Un nouvel ensemble Power Awakens s’est plutôt glissé – il atterrit sur Switch cette semaine le 24 septembre. Tout est sur le point d’être une version définitive du jeu, le Switch obtenant les épisodes DLC précédents “A New Power Awakens Parts 1 et 2” inclus dans le pack (le nom est un cadeau).

Comme vous pouvez le voir en haut de la page, Bandai Namco a lancé une bande-annonce de lancement pour mettre tout le monde dans l’ambiance cette semaine, et il y a de belles séquences et beaucoup de cris forts au début. Il suffit de baisser le volume d’un cran avant d’appuyer sur play.

Plus particulièrement, tout à la fin, il confirme que Dragon Ball Card Guerriers se dirige vers Switch à l’automne / automne. Celui-ci est intéressant; il s’agissait d’une mise à jour gratuite de Kakarot dans les versions précédentes, elle arrivera donc probablement de la même manière sur Switch. Cela pourrait être un mode plutôt amusant et addictif quand il atterrit.

Alors, prévoyez-vous de vous procurer Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set cette semaine ?