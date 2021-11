Dragon Ball FighterZ et Xenoverse 2 ont maintenant vendu plus de 8 millions d’unités chacun

Et ils s’allument encore !

Goku et ses amis sont toujours aussi populaires – avec l’annonce de Bandai Namco Dragon Ball FighterZ et Dragon Ball Xenoverse 2 ont déplacé plus de huit millions d’unités chacune depuis leurs versions initiales. Ce chiffre combine les ventes numériques et physiques sur toutes les plateformes, y compris Switch.

Pour célébrer cette étape importante, les deux jeux organiseront des campagnes spéciales au cours des prochaines semaines. Voici les détails via Gematsu:

Dragon Ball Xenoverse 2

Période de la campagne : du 12 au 18 novembre Détails de la campagne : Combat de boss de raid « Jiren (pleine puissance) » Récompense de participation : Badge Satan (commun) x1, médaille TP x80

Dragon Ball FighterZ

Campagne #1 Période : du 12 au 20 novembre Détails : Les personnages de contenu téléchargeable Bardock, Broly, Zamasu (Fused), Gogeta (SSGSS) sont libres de jouer pendant cette période. Campagne #2 Période : 20 au 28 novembre Détails : Les personnages à contenu téléchargeable Goku, Vegeta, Cooler et Android 17 sont libres de jouer pendant cette période. Campagne #3 Période : du 28 novembre au 7 décembre Détails : Les personnages de contenu téléchargeable Jiren, Videl, Goku (GT), Janemba, Gogeta (SSGSS) et Broly (DBS) sont libres de jouer pendant cette période.

