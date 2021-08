Dragon Ball FighterZ vient de recevoir un patch “absolument massif”

in

Bien que Goku arrive sur Nintendo Switch dans un nouveau jeu en septembre, Bandai Namco montre toujours son soutien pour la version 2018. Dragon Ball FighterZ.

Il vient de sortir la version 1.28 et ce patch “absolument massif” (selon les mots de l’ambassadeur et hôte de DBFZ @zDamascus) a plutôt excité la communauté.

Le combattant Pro Esports ApologyMan a également noté à quel point cette mise à jour est importante :

“J’ai vécu tous les patchs de Dragon Ball Fighters du début à la fin … quand j’ai vu ces notes de patch, j’étais comme ce qui se passait, c’est absolument fou … vous devez le voir par vous-même.”

Le #DBFZ Show est de retour ! Vitrine de notes de mise à jour

Annonce esports

Annonce esports

Afficher les matchs https://t.co/YKpe2AI0Ro pic.twitter.com/2lqOFU7VSP – Bandai Namco Esports (@BNEesports) 9 août 2021

Cette dernière mise à jour atteint environ 3 Go sur d’autres plates-formes, mais on ne sait pas à ce stade quelle est sa taille sur Switch. Il fait suite à la version 1.27, qui a été publiée plus tôt cette année en janvier.

Vous pouvez obtenir le récapitulatif de ces notes de mise à jour dans une rediffusion de la diffusion officielle de Twitch (ci-dessus). Il y a des ajustements de combattant et plus encore. Voici la mise à jour par écrit, gracieuseté du site Web MP1st :

Modifications de l’équilibrage des combattants de la mise à jour de Dragon Ball FighterZ (10 août 2021) :

Z Changer

– Les changements Z peuvent désormais être effectués à partir de mouvements spéciaux. Ces changements Z ont des propriétés différentes des changements Z normaux.

Garde Annuler le changement

– Peut maintenant être utilisé dans les airs.

Garde Annuler Disparition

– Vous pouvez désormais dépenser 2 barres de Ki pour effectuer une disparition de garde avec flèche droite + attaque moyenne + attaque lourde pendant les blocages.

Ruée du Dragon

– Vous pouvez maintenant effectuer une ruée de dragon avec une attaque moyenne pendant Ki Charge

Ki Charge

– Dévie désormais les explosions de Ki depuis le début du mouvement. Vous pouvez désormais effectuer le mouvement après avoir gardé une explosion de Ki.

Explosion scintillante

– L’effet de l’explosion scintillante ne s’épuisera plus lorsque l’adversaire est endommagé pendant la limite de puissance de rupture.

Assistance Z – Suppression des dommages causés aux puces par certaines assistances Z

Assistance Z (type C) – Temps de recharge allongé nécessaire avant la prochaine utilisation

Disparaître – Désormais invincible dès le début du film si l’adversaire effectue une disparition

Coups spéciaux améliorés

– La mise à l’échelle de l’augmentation de la jauge KI ne dépend désormais que du temps, pas du statut de l’adversaire

– Durée prolongée pendant laquelle la mise à l’échelle de l’augmentation de la jauge ki s’applique

Propriétés de saut

– Lorsqu’il est dans les airs depuis un autre saut normal, le personnage sera désormais traité comme s’il venait de faire un saut en hauteur.

Sauts en hauteur – En plus de l’entrée habituelle, un saut en hauteur peut désormais également être effectué en sautant tout en maintenant le bouton d’attaque unique

Mise à l’échelle de la super attaque – Réduction de l’échelle des dégâts pour les attaques effectuées après les super-attaques (à l’exclusion des changements ULtimate Z)

Attaque lourde de saut – L’adversaire est maintenant projeté en avant lorsqu’il y a un mouvement de caméra. — Correction d’un problème dans lequel certains personnages pouvaient gagner une Dragon Ball dans certaines conditions sans effectuer un super combo.

Attaque lourde accroupie (certains personnages) – Augmentation des cadres actifs d’attaque

– Durée prolongée pendant laquelle le film est invincible aux attaques sautées

Déviation des explosions de Ki – Lorsque des mouvements autres que Super Dash et Z reflètent Deflect Ki Blasts, ils permettent désormais d’effectuer d’autres mouvements comme avec super dash et Z Reflect

Vous pouvez voir certains de ces changements en action sur le compte Twitter Esports de Bandai Namco.

🗣️ @ApologyMan “La plupart de ce patch ne sont que des buffs” Griffe gigantesque :

– Augmentation des dégâts de l’attaque Coquille alimentée :

– Désormais invincible aux Z Assists. 📺 https://t.co/YKpe2AI0Ro pic.twitter.com/uHbE8iu4Sr – Bandai Namco Esports (@BNEesports) 9 août 2021

Au cours de la même diffusion en direct, Bandai Namco a également révélé le championnat du monde Dragon Ball FighterZ – un événement mondial, pour découvrir qui est le meilleur joueur compétitif.

Combattants du monde, le moment est venu de se battre ! Dévoilement du championnat du monde Dragon Ball FighterZ ! pic.twitter.com/lavbnXhwIF – Bandai Namco Esports (@BNEesports) 9 août 2021

Avez-vous déjà téléchargé ce dernier patch pour Dragon Ball FighterZ ? Avez-vous remarqué des changements majeurs en particulier ? Laissez un commentaire ci-dessous.