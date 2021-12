‘Dragon Ball Games Battle Hour’ revient en février 2022 – Jeux, annonces et plus

« un événement inoubliable de 2 jours »

par Liam Doolan il y a 41 minutes

Écoutez, fans de Dragon Ball. Du 18 au 19 février 2022, Bandai Namco accueillera Dragon Ball Battle Hour.

Tout comme le prochain ‘ de BandaiDigimon Con‘, cet événement est également en ligne et sera diffusé dans le monde entier. Il célébrera tout ce qui concerne Dragon Ball, y compris le manga, l’anime, les jeux, les figurines et plus encore.

Dragon Ball Games Battle Hour est de retour pour 2022 !

Connectez-vous en direct les 18 févriers (vendredi) et 19 févriers (samedi) PST / 19 févriers et 20 févriers (dimanche) CET pour rejoindre les fans du monde entier alors que nous vivons ensemble les dernières annonces de #DragonBall ! Consultez le site Web pour plus de détails : https://t.co/N6BuXLTS44 pic.twitter.com/LW0dJQacbF – Jeux de Dragon Ball (@dragonballgames) 20 décembre 2021

On s’attend à ce que les fans puissent voir plus de ce qui a été récemment annoncé Dragon Ball FighterZ DLC Android 21 (Sarrau de laboratoire). Il y aura également une couverture de Dragon Ball Xenoverse 2, et Dragon Ball : Les Briseurs peut également faire son apparition.

[source dbgbh.bn-ent.net]