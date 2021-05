Dragon Ball Super aura un nouveau film en 2022 – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

C’est officiel maintenant. Une déclaration d’Akira Toriyama confirme que Dragon Ball Super aura un nouveau film. Le créateur de l’œuvre originale a écrit un message qui a été divulgué, après que le vendredi 7 mai, l’existence d’un nouveau film qui devrait être officiellement présenté demain a également été divulguée par erreur sur le site européen Toei pour Goku Day , 9 mai. Dans le même texte, Toriyama explique qu’il dirige le processus.

Message d’Akira Toriyama concernant le nouveau film DBS qui sera annoncé demain (9 mai) Merci à: @draganath pour l’avoir trouvé. Source: https://t.co/bW4C9U8um8 pic.twitter.com/HO6FlPLsBh – Dragon Ball Hype. (@DbsHype) 8 mai 2021

En tout cas, l’annonce d’un nouveau film ne doit pas exclure que l’anime reviendra bientôt, qui est désormais de cinq ans sans diffusion. En fait, le Super anime est venu peu de temps après Return of F, le film suivant Battle of the Gods.

Ce sera lors de la journée de Goku demain, le 9 mai, lorsque nous découvrirons de quoi parle le film et s’il y a de nouveaux projets pour la série Dragon Ball Super.

Source: comme nouvelles