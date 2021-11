Dragon Ball: The Breakers est un jeu multijoueur en ligne à sept contre un qui vient de changer

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Bandai Namco a annoncé Dragon Ball: The Breakers, un nouveau jeu en ligne asymétrique qui se dirigera vers Switch et d’autres plateformes en 2022.

Le jeu vous fait faire équipe avec d’autres dans des matchs à sept contre un; les sept survivants, ayant été aspirés dans la mystérieuse « couture temporelle », doivent faire équipe pour repousser le huitième joueur autonome, connu sous le nom de Raider. La tâche du Raider est simplement d’éliminer l’équipe de Survivants, qui ne peuvent utiliser que des objets, des armes et des véhicules qu’ils trouvent pour tenter de s’échapper.

La bande-annonce (ci-dessus) nous donne un premier aperçu du jeu, mais nous avons également une liste de fonctionnalités pour vous ci-dessous, grâce à Gematsu :

Piégé dans une couture temporelle – Échappez-vous d’une grande carte composée de plusieurs zones, mais soyez prudent ! Le Raider vous cherche toujours et peut détruire des zones pour réduire votre espace de vie, limitant toujours plus vos chances de vous échapper…

Profitez de trois premiers Raiders emblématiques… Cell, Buu et Freezer ! – De la franchise Dragon Ball—En tant que Raider, vous profiterez de pouvoirs écrasants pour chasser et éliminer les survivants. Maîtrisez le pouvoir de suivi de chaque Raider, attrapez vos victimes pour évoluer et devenez encore plus puissant !

Personnalisez à votre image – Que vous soyez un Raider ou un Survivant, choisissez votre chemin de progression et débloquez des avantages, des skins, etc. pour peaufiner votre propre stratégie personnelle pour vous échapper en tant que Survivor ou chasser en tant que Raider…

Profitez de bonus et d’objets uniques – Véhicules, armes, grappins… profitez de chaque gimmick pour affronter le Raider et lutter pour votre vie !