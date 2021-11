Dragon Ball: The Breakers est un jeu multijoueur en ligne pour huit personnes se déroulant dans l’univers Dragon Ball Xenoverse

Bandai Namco a annoncé Dragon Ball : Les Briseurs, une expérience d’action de survie en ligne asymétrique se déroulant dans l’univers Dragon Ball Xenoverse dont la sortie est prévue pour 2022.

Le jeu est un multijoueur en ligne à huit personnes qui combine à la fois des modes coopératifs et compétitifs pleins d’action de survie en ligne asymétrique.

Breakers se compose de matchs 7v1 où sept « Survivants » normaux ont été aspirés dans un phénomène mystérieux appelé « Couche temporelle ». Ici, ils doivent faire face au pouvoir écrasant du huitième joueur, le rival emblématique de la franchise « Raider », dont la tâche est d’effacer l’équipe de Survivor.

Les Survivants n’auront pas de super pouvoirs et devront s’appuyer sur divers objets, armes et véhicules pilotables pour combattre et échapper au Raider tout en recherchant la Super Time Machine pour s’échapper. Parallèlement, le Raider pourra jouer en tant que Cell, Buu ou Freezer.

Un mode de personnalisation de personnage Survivor permettra aux joueurs de concevoir leurs avatars de match en utilisant des skins Dragon Ball Survivor familiers et des équipements décoratifs gagnés avec des crédits dans le jeu ou via des achats optionnels dans le jeu.

De plus, le jeu liera les données de sauvegarde avec Dragon Ball Xenoverse 2.

Un test bêta fermé aura lieu sur PC, permettant aux joueurs de mettre la main sur le jeu plus tôt. Les détails concernant l’inscription seront bientôt partagés par l’éditeur.

Dragon Ball: The Breakers sera disponible à l’achat numériquement et chez les détaillants physiques pour PC, PS4, Switch et Xbox One. Il sera compatible avec PS5 et Xbox Series X/S.