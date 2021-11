Dragon Ball Xenoverse 2 Legendary DLC Pack 2 est détaillé, plus à venir en 2022

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Dragon Ball Xenoverse 2 est arrivé sur Switch en 2017, et c’était une autre indication à l’époque que les joueurs de Nintendo étaient en ligne pour plus de ports et de support qu’à l’époque de la Wii U. C’est un gros jeu qui ne cesse de croître, et parcourir sa liste de DLC actuelle sur l’eShop est une expérience légèrement vertigineuse.

La dernière arrivée majeure est le Legendary DLC Pack 2, qui arrive le 5 novembre; la bande-annonce flashy ci-dessus montre ses divers goodies. Il y a plusieurs nouveaux personnages et un contenu varié inclus, avec la liste officielle ci-dessous – il n’est pas encore répertorié sur l’eShop, mais il existe un « ensemble de pack légendaire » qui comprend également son prédécesseur, au prix de 16,99 USD avec des variations régionales.

3 nouvelles missions 1 nouvelle étape appelée « Volcanic Wasteland » 4 nouveaux personnages jouables, dont : Jiren (Full Power), Gogeta (DB Super), Caulifla (Super Saiyan 2) et Kale (Super Saiyan 2) 4 nouvelles quêtes parallèles 10 nouveaux Skills 4 Super Souls Une pléthore de nouveaux costumes et accessoires

La veille, le 4 novembre, il y aura une mise à jour gratuite pour tous les joueurs qui ajoutera certains de ses propres goodies.

Nouvelles quêtes de raid Nouvelles compétences ultimes Doubles attaques ultimes Bonus du mode photo Plus de costumes et d’accessoires Et plus encore !

La bande-annonce vaut également le détour pour quelques détails supplémentaires. Il met en évidence un Super concours de mode qui se déroulera le mois prochain, et il confirme également qu’il y aura plus de DLC en 2022. C’est un jeu qui continue de donner.

