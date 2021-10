Dragon Ball Z : Kakarot arrive sur Stadia le 26 octobre

Le magasin Stadia ajoutera deux autres jeux à son catalogue, dont un à venir dès la semaine prochaine, a annoncé Google dans un article de blog aujourd’hui.

Le premier jeu est Dragon Ball Z: Kakarot de Bandai Namco Entertainment. Le RPG d’action raconte les événements de Dragon Ball Z à travers des batailles mettant en scène des ennemis emblématiques tels que Freezer et Cell dans des environnements destructibles. Les joueurs peuvent également entreprendre des quêtes secondaires, participer à des activités comme la pêche ou la conduite, et nouer des relations avec d’autres personnages de Dragon Ball Z.

Le jeu est initialement sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en janvier 2020 et a été porté sur Nintendo Switch le mois dernier. Dragon Ball Z: Kakarot arrivera dans la boutique Stadia le mardi 26 octobre, bien qu’aucune information sur le prix ou les packs potentiels n’ait été détaillée.

L’autre jeu annoncé est Mad Streets, un jeu de société basé sur la physique et pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs en local ou en ligne. Les joueurs peuvent se battre dans une variété de modes avec des attaques combinées, des mouvements ultimes et lancer tout ce qui peut être ramassé dans l’environnement comme des ballons de football ou d’autres joueurs. Mad Streets a été lancé sur Xbox Series X|S et Xbox One en août dernier et sera bientôt disponible sur Stadia Store et Steam.

Google a déclaré qu’il était « en bonne voie » d’ajouter plus de 100 jeux à son magasin en 2021, une promesse faite en février dernier peu de temps après la fermeture de son studio de jeux interne Stadia. Alors que certains des meilleurs jeux Stadia sont sortis en 2021, Google a commencé à proposer sa technologie Stadia aux entreprises pour diffuser des jeux en dehors du magasin et de l’écosystème Stadia.