Dragon Ball Z : Kakarot se vend à 4,5 millions d’exemplaires

Dans un livestream pour commémorer la nouvelle année, le développeur CyberConnect2 a annoncé que Dragon Ball Z : Kakarot, son RPG reprenant les scénarios de la série Z, s’est vendu à plus de 4,5 millions d’unités depuis son lancement en 2020. C’est une grosse tranche de fans de Dragon Ball, et cela montre simplement la force continue de la franchise Dragon Ball grâce à Dragon Ball Super et la nostalgie de ce qui est l’une des séries animées les plus réussies à ce jour.

Rapportée par Gematsu (merci RPG Site), l’annonce a également noté le fait que les ventes du jeu sont tombées confortablement entre certains points bas et hauts pour les jeux d’action créés par la société : Demon Slayer de 2021 a vendu 1,32 million, tandis que Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 4 de 2016 s’est vendu à 8,7 millions. Les 4,5 millions de Kakarot restent un chiffre impressionnant, même si l’on regarde les jeux les plus vendus de CyberConnect2. Recherchez-le pour développer des adaptations d’anime encore plus impressionnantes.

En fin de compte, cependant, ce qui compte, c’est que Dragon Ball Z: Kakarot est un excellent moyen de découvrir la saga Dragon Ball Z qui n’implique pas de rattraper des heures et des heures d’épisodes de la série. Le DLC rend le jeu de mieux en mieux comme un moyen de le faire. Et c’est évidemment lié aux gens, car il a rapidement atteint le cap des 1,5 million. Il semble que les ventes du jeu soient restées saines depuis lors pour que le jeu atteigne 4,5 millions après plus d’un an de ventes.

Dragon Ball Z : Kakarot est désormais disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Google Stadia.