Dragon Ball Z revient sur Channel 5, l’un de ses plus gros succès | INSTAGRAM

A la télévision mexicaine, il y a eu de grands succès, l’un d’eux a été la transmission de la dessin animé japonais Dragon Ball Z, un anime qui depuis son arrivée dans les foyers des Mexicains est devenu leur préféré.

A ce jour le Canaliser 5 parie sur le retour de ce célèbre série qui marque une génération et qui a représenté une grande partie des téléspectateurs, avec ses histoires intéressantes et bien sûr ses longs combats, mais aussi pour les moments où la série se répète depuis le début où tout le monde devient intéressant.

Televisa a connu un grand succès avec cette chaîne en diffusant d’autres dessins animés comme la Panthère rose, les Jetsons, Garfield, les Pierrafeu et bien d’autres qui ont servi de divertissement à la population.

Cependant, il ne fait aucun doute qu’avec l’arrivée des plateformes de streaming, de nombreux téléspectateurs ont quitté la chaîne et bien plus encore car ils ne passent plus la même programmation qu’avant, Netflix, Amazon Premier Vidéo, Disney + Et tous les autres qui ont vu le jour ont capturé la plupart des utilisateurs qui aiment pouvoir décider de ce qu’ils voient.

Cependant, la chaîne cinq parie sur le retour de Dragon Ball Z pour que les personnes qui ont encore leur télévision puissent profiter des épisodes comme avant, toute une génération qui a apprécié Gokû, Vegueta, Krillin et tous ses amis qui se sont battus contre divers méchants pour sauver la Terre.



Channel 5 a annoncé le retour de cette saga d’anime légendaire qui a conquis le public lors de sa diffusion.

Bien sûr, la nouvelle a été partagée sur les réseaux sociaux et a suscité l’émotion du public, qui a avoué que pour eux le ciel brille avec l’arrivée de ce dessin animé très apprécié, ils ont donc commenté avec joie et partagé la nouvelle sur leurs profils.

Bien sûr, il y aura des gens qui apprécieront de pouvoir regarder ce dessin animé sur leurs téléviseurs et aussi le doublage qui a toujours été très bien accueilli par le public et qui a fait encore plus ressortir le dessin animé.

Le retour de l’anime aura lieu le 6 décembre prochain et sera diffusé de cinq heures de l’après-midi à sept heures sur le célèbre programme de Channel Five, CDMX.

La télévision a traversé des moments difficiles après l’arrivée des plateformes que nous avons déjà mentionnées et le retour de Dragon Ball sera sans aucun doute une excellente option pour ceux qui veulent toujours se divertir sans avoir à payer pour un service de streaming.