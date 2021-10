Dragon Kart lève 1,1 million de dollars pour un jeu de course de combat en 3D

Dragon Kart, un jeu de course de combat 3D innovant basé sur Binance Smart Chain (BSC), a annoncé la clôture réussie d’un tour de financement sursouscrit de 1,1 million de dollars. L’augmentation a été menée par Bigcoin Capital et LuaVentures, avec la participation de TomoChain, Signum Capital, NGC Ventures, Shima Capital, AU21, Kardia Ventures, LaunchZone, VBC Ventures, BSC Station et des investisseurs individuels de Digital Strategies et Evere Capital.

Dragon Kart combine le jeu interactif avec DeFi et NFT pour offrir aux utilisateurs une opportunité gratuite, amusante et basée sur les compétences de gagner des récompenses pour leurs performances. Le gameplay de Dragon Kart comprend des batailles de course, notamment du PvC, du PvP et des tournois. Les personnages du jeu sont tirés d’une série de bandes dessinées Pikalong du célèbre artiste vietnamien Thang Fly, qui compte 1,4 million de followers sur Facebook. Pikalong est un incontournable de la culture vietnamienne, a été lu par des millions de foyers et est désormais au centre de Dragon Kart.

Le jeton natif de la société, $ KART, sera construit sur BSC et utilisé pour toutes les activités DeFi telles que le jeu, l’agriculture et les prêts. Les tokens $ KART sont utilisés comme carburant de paiement pour toutes les transactions sur le NFT Marketplace. Pour les détenteurs de jetons avec un nombre croissant de jetons bloqués, ils bénéficieront d’une note/classement plus élevé pour ouvrir des NFT de valeur. À l’avenir, la plate-forme facturera aux joueurs des jetons KART de $ pour les services de location NFT. BSC aidera les utilisateurs à économiser sur les frais et à améliorer l’expérience de jeu globale. Le jeu convertira également des actifs, tels que des Kart Cars, des personnages et des armes, en NFT, tout en offrant un marché aux utilisateurs pour acheter, vendre et échanger des articles.

Le PDG de Dragon Kart, Pham Van Phuong, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir le soutien d’un groupe incroyable d’investisseurs qui aideront à partager la vision de Dragon Kart avec les communautés de joueurs du monde entier. Dragon Kart cherche à inspirer une expérience innovante pour les joueurs et les marchands qui cherchent à gagner des récompenses et à s’amuser en même temps. »

L’équipe de Dragon Kart apporte plus d’une décennie d’expérience en tant que développeurs, entrepreneurs, spécialistes de la blockchain et joueurs. Le conseil consultatif de l’équipe comprend des professionnels de la blockchain de premier plan tels que Long Vuong (TomoChain), The Nang (LuaVentures) Thanh Dao (LaunchZone), Kyle Nguyen (VBC Ventures) et Logan (LaunchZone).

Le Dragon Kart MVP est actuellement disponible, donnant aux utilisateurs la possibilité d’essayer la démo privée en rejoignant les canaux sociaux de Dragon Kart. Dragon Kart annoncera bientôt plus de détails sur sa prochaine vente publique et ses tournées IDO. Plus d’informations peuvent être trouvées sur la chaîne et le site Web officiels de Telegram.