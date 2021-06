Dragon Man en Chine : Comment la découverte de cette possible nouvelle espèce humaine pourrait expliquer l’évolution de l’Homo Sapiens

Bien que les Homo Sapiens, ou les humains modernes, soient les seuls à exister actuellement, de nombreuses espèces d’humains ont existé. (Image : Xijun Ni

L’Homme Dragon en Chine : Des restes de nouvelles espèces d’humains découverts ? Si l’on en croit les chercheurs chinois, un ancien crâne qui pourrait appartenir à une toute autre espèce humaine a été découvert. Selon un rapport publié dans IE, le crâne, dont l’âge est estimé à plus de 1,46 lakh, a été découvert dans la rivière Songhua à Harbin, dans le nord-est de la Chine. Les résultats de l’équipe ont été publiés dans la revue “The Innovation”, ajoute le rapport. L’espèce s’appelle actuellement “l’homme dragon”.

Cependant, ce n’est pas la seule recherche qui a prétendu trouver une ancienne espèce humaine inconnue. La semaine dernière, des chercheurs en Israël ont déclaré avoir identifié un nouveau type d’humain ancien qui n’était pas connu auparavant, et cette espèce, ont-ils dit, s’appelait « Nesher Ramla Homo ». Le rapport ajoutait que cette espèce humaine faisait partie des nombreuses espèces humaines qui coexistaient il y a près d’un lakh il y a près d’un lakh en Afrique, en Asie et en Europe, y compris Home Sapiens, les Néandertaliens et les Dénisoviens.

Alors que l’Homo Sapiens est le groupe d’espèces auquel appartiennent tous les humains existants qui ont évolué il y a environ 3 lakh ans en Afrique, on pense que les Néandertaliens sont les plus proches parents des humains qui vivaient il y a entre 4 lakh et 40 000 ans, en Europe ainsi que Asie centrale au sud-ouest. Les découvertes du site israélien, dont les chercheurs remontent à il y a entre 1,4 et 1,2 lakh d’années, ont été publiées dans la revue ‘Science’. L’équipe a également déclaré que les Nesher Ramla Homo avaient pu maîtriser une technologie qui n’avait jusqu’à présent été liée qu’aux Néandertaliens et aux Homo Sapiens – ils utilisaient du bois comme combustible, ainsi que de la viande cuite et rôtie. Ils étaient également capables d’entretenir des feux.

Selon le rapport, ces résultats sont importants en raison du fait qu’ils soutiennent la prémisse selon laquelle des interactions culturelles ont eu lieu entre des lignées de différentes espèces humaines.

Bien que les Homo Sapiens, ou les humains modernes, soient les seuls à exister actuellement, de nombreuses espèces d’humains ont existé. A tel point que les scientifiques divergent sur le nombre d’espèces humaines. Cependant, en grande partie, au moins 21 espèces humaines sont acceptées par la plupart, ajoute le rapport.

Jusqu’à présent, on pense que la plus ancienne espèce humaine à avoir existé était le Sahelanthropus tchadensis, qui a probablement vécu il y a entre 7 et 6 millions d’années, tandis qu’Orrorin tugenensis aurait vécu il y a entre 6,2 et 5,8 millions d’années. Il y a 5,8 à 5,2 millions d’années, l’Ardipithecus kadabba aurait vécu, tandis qu’il y a 4,4 millions d’années, Ardipithecus ramidus existait. En dehors de cela, Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Kenyanthropus platyops, Australopithecus africanus, Paranthropus aethiopicus, Australopithecus garhi, Australopithecus garhi, Paranthropus robustus, Australopithecus sediba, Homo habilis Homo habilis, Homo erectiens existait dans différentes régions il y a entre 4,2 millions et 40 000 ans. Enfin, les Homo Sapiens sont les espèces que l’on trouve aujourd’hui dans le monde.

L’Homme Dragon, ou Homo longi, est le nom donné au crâne – la partie du crâne qui renferme le cerveau – qui a été découvert en Chine, surnommé d’après le Long Jiang ou la rivière Dragon dans la province où se trouve la ville de Harbin. Le rapport indique que le crâne, qui a été enterré dans les sédiments pendant des milliers d’années, a apparemment été découvert en 1933. Les restes presque complets du crâne ont une forme distinctive, selon le Natural History Museum du Royaume-Uni, c’est pourquoi certains chercheurs se battent pour qu’il soit déclaré partie d’une nouvelle espèce du genre Homo. Un autre aspect important de ce crâne est qu’il a une capacité cérébrale importante, qui peut être comparée à celle de l’Homo Sapiens et des Néandertaliens.

La découverte est la clé car si Dragon Man est en effet une nouvelle espèce d’humains à trouver, alors il pourrait être en mesure de combler le fossé entre Homo Erectus et Homo Sapiens, donnant une meilleure image de l’évolution de notre espèce. Jusqu’à présent, il n’y a pas beaucoup de consensus au sein de la communauté scientifique sur les liens entre les différentes espèces humaines et les espèces que nous pouvons considérer comme nos ancêtres immédiats.

