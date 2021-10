Dragon Quest X Offline a été confirmé pour Switch et sera lancé au Japon en février prochain

in

Image : Square Enix

Plus tôt cette année, lors de la diffusion en direct du 35e anniversaire de Dragon Quest, Square Enix a annoncé Dragon Quest X hors ligne – une version “hors ligne” du MMO Dragon Quête X pour Nintendo Switch.

Au Tokyo Game Show de cette année, la société a maintenant verrouillé certaines plates-formes et une date de sortie – révélant que le titre sera lancé au Japon l’année prochaine le 22 février pour Nintendo Switch, PC et PlayStation 4 et 5.

Malheureusement, il n’y a toujours pas de mot sur une localisation possible, mais si nous entendons quelque chose – nous vous le ferons savoir. Seriez-vous intéressé à jouer à une version hors ligne de Dragon Quest X sur votre Nintendo Switch ? Déposez un commentaire ci-dessous.