Dragon Quest X Offline a été retardé jusqu’à l’été 2022

Dragon Quest X hors ligne pour Nintendo Switch devait arriver au Japon le 26 février de l’année prochaine, mais c’est maintenant le dernier jeu à être retardé.

Le titre sera désormais lancé à l’été 2022, et le contenu de l’extension DLC a également été reporté. La raison de cette décision difficile est d’améliorer la qualité globale du jeu et de garantir la meilleure expérience possible, selon le producteur de Dragon Quest X Offline, Takuma Shiraishi.

Il a ensuite présenté ses excuses aux fans pour la gêne occasionnée par le retard et espérait qu’ils comprendraient.

Il n’y a toujours pas de mot sur une sortie occidentale, mais si nous avons des nouvelles à propos d’une sortie, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.

