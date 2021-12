Dragon Quest X Offline inclura du contenu exclusif lors de son lancement au Japon en février prochain

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Dragon Quest X hors ligne devrait arriver au Japon le 26 février 2022, et dans la perspective de sa sortie, Square Enix a partagé de nouveaux détails sur le jeu.

Pour ceux qui ont déjà joué à DQX, il y aura encore du nouveau contenu à apprécier et un nouveau personnage à rencontrer dans la version hors ligne. Voici le scoop (via Nintendo Enthusiast) ainsi que quelques illustrations et captures d’écran via le compte Twitter de Dragon Quest :

« L’épisode original, exclusif au jeu hors ligne, se déroule dans le passé du continent Ogreede, que vous pouvez visiter dans Dragon Quest X Online… Les personnages principaux de l’épisode original sont Erge et Himea. En plus des scènes non montrées dans DQX Online, la nouvelle histoire nous en dira plus sur leur passé… La fille ogre est Garmy, le nouveau personnage introduit dans Dragon Quest X Offline. L’histoire de l’épisode original tourne autour d’elle. Les joueurs combattront aux côtés de Himea et Garmy en tant que personnages invités dans les batailles. »

Images : Square Enix

Images : Square Enix

Bien sûr, comme indiqué précédemment, cette version hors ligne du MMO n’est encore qu’une version japonaise. On croise les doigts le jeu se localise à un moment donné. Square Enix a également révélé en octobre que la version hors ligne de Dragon Quest X permettra aux joueurs de transférer leurs données à partir des versions en ligne.

Square Enix a également montré de nouvelles captures d’écran en novembre :

Est-ce un jeu que vous espérez voir sortir ici dans l’ouest ? Dites-nous ci-dessous.