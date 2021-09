Dragon Quest XII est co-développé par Square Enix, HexaDrive et Orca

in

Image : Square Enix

Tandis que Dragon Quest XII : Les Flammes du Destin n’a pas encore de plate-forme confirmée, nous savons qui fera le gros du travail sur le JRPG basé sur Unreal Engine 5.

Le studio japonais HexaDrive est impliqué (merci, Push Square), et est une société avec laquelle les fans de Square Enix devraient être familiers – il a également aidé à Final Fantasy XV. Les fans de Nintendo le savent peut-être mieux grâce à l’implication de l’entreprise avec La Légende de Zelda : The Wind Waker HD pour la Wii U.

Il a également été confirmé que la société japonaise Orca prêtera main-forte à Dragon Quest XII. Basé à Shinjuku, Orca a précédemment travaillé sur Dragon Quest XI : Échos d’un âge insaisissable et Dragon Quest XI S : Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition. Il a également aidé Bandai Namco avec Ace Combat 7 : Ciel inconnu.

HexaDrive et Orca font actuellement de la publicité pour un large éventail de postes, ce qui suggère que le prochain épisode de Dragon Quest est encore loin. Il est également peu probable que l’une ou l’autre entreprise ait son mot à dire sur l’orientation du jeu ; nous imaginons qu’ils sont impliqués sur une base purement technique.

Pensez-vous que Dragon Quest XII arrivera sur Switch ? Étant donné que la console est sur le marché depuis plus de quatre ans, cela pourrait être peu probable ; peut-être sortira-t-il sur le successeur de la Switch ?