Dragoneer et Bhavin Turakhia investissent 10 millions de dollars dans un récent tour de table de 440 millions de dollars : Unacademy

Dragoneer Investment Group a investi pour la première fois dans Unacademy en novembre 2020.

Unacademy a déclaré vendredi que Dragoneer Investment Group et l’entrepreneur technologique Bhavin Turakhia avaient investi ensemble 10 millions USD dans le cadre du récent tour de financement de 440 USD de la plate-forme edtech. Plus tôt ce mois-ci, Unacademy avait annoncé un financement de 440 millions de dollars, dirigé par Temasek et une participation super proportionnelle de General Atlantic, Tiger Global et Softbank Vision Fund. Le tour a évalué la plate-forme edtech à 3,44 milliards de dollars (environ Rs 25 572 crore).

« … Dragoneer Investment Group et l’entrepreneur technologique Bhavin Turakhia ont investi dans le cycle de série H de la société, par le biais d’un mélange de transactions primaires et secondaires. Dragoneer et Turakhia ont investi ensemble 10 millions de dollars sur les 440 millions de dollars levés », indique un communiqué vendredi. Dragoneer Investment Group a investi pour la première fois dans Unacademy en novembre 2020.

Le cycle a également vu la participation de Mirae Asset, d’Aroa Ventures (le bureau familial du fondateur d’OYO Ritesh Agarwal) et du co-fondateur et PDG de Zomato, a déclaré Deepinder Goyal. La valorisation de 3,44 milliards de dollars d’Unacademy représente une augmentation de 70% par rapport à sa valorisation lors de la précédente levée de fonds en janvier 2021, selon le communiqué.

Fondée par Gaurav Munjal, Hemesh Singh et Roman Saini en 2015, Unacademy, basée à Bengaluru, est spécialisée dans la préparation aux tests pour un large éventail de concours, notamment la fonction publique, l’ingénierie et l’entrée médicale et bancaire.

Il compte plus de 50 000 éducateurs et 62 millions d’utilisateurs et propose des cours dans 14 langues indiennes.

