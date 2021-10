Dragonforce passe au glam des années 80 dans la vidéo ‘Strangers’ et annonce une tournée nord-américaine avec Battle Beast

FORCE DU DRAGON a lancé une nouvelle vidéo pour « Étrangers », une chanson de 2019 « Métal de puissance extrême » album. Le clip a été tourné avant la pandémie avec une production à grande échelle avec le réalisateur Roboshobo (alias Robert Schober) à Los Angeles, Californie.

« Étrangers » est décrit comme « un hommage à tout ce que les années 80, mettant en vedette Steve Vai‘s SERPENT BLANC/David Lee Roth-des guitares et un groupe de l’époque livrant le « fromage glam metal ultime ».

Guitariste Herman Li commentaires : « Cette vidéo se déroule dans le même monde des années 80 que notre dernière vidéo (« Les soldats des étoiles »), avec le même casting et le même réalisateur. Lorsque Roboshobo lancé le concept, j’ai tout de suite été dedans.

« Je suis un grand fan de l’ère glam rock de la musique – j’aime le sens du spectacle, les solos de guitare et le fromage attachant. Et les joueurs de cette époque étaient incroyables, comme Steve Vai, Warren De Martini et Plage de Reb; Je pense que parfois le jeu se perd, et les gens se souviennent juste des tenues folles. Donc, cette vidéo est un hommage affectueux à cette époque – tout en étant authentique…

« Roboshobo nous a dit d’acheter des guitares cool pour correspondre au thème de la vidéo, et la veille du tournage, j’ai paniqué parce que nous n’en avions toujours pas trouvé. Alors, j’ai envoyé un texto Steve Vai et lui a dit que nous faisions une vidéo glam rock. Il m’a dit ‘viens’, et quand je suis arrivé, il avait sorti LES guitares avec lesquelles il utilisait SERPENT BLANC et David Lee Roth. Je me souviens avoir vu ces guitares dans des magazines quand j’étais enfant, donc c’était incroyable de pouvoir les utiliser sur le plateau – j’ai presque pleuré quand il me les a tendues !

« A part les guitares, je pense que nous avions tous l’air vraiment bien dans nos costumes, surtout nos cheveux ! Pendant une minute, j’envisageais même de me faire une permanente… Je sais que les gens peuvent penser que nous ne nous prenons pas assez au sérieux, mais je pense que compte tenu de l’état du monde, parfois c’est juste agréable de se détendre et de rire avec ses potes. C’était définitivement l’ambiance sur le plateau – nous pouvions à peine garder un visage impassible en regardant la lecture.

Nous publions également des produits super-limités que nous avons créés en collaboration avec l’artiste Teenage Stepdad sur : dragonforce.com/shop. Il capture définitivement le sentiment de l’époque! »

Pour coïncider avec ce lancement vidéo, FORCE DU DRAGON a annoncé une tournée nord-américaine en tête d’affiche pour 2022, mettant en vedette BÊTE DE BATAILLE et SEPT POINTES comme soutien.

FORCE DU DRAGON ajoute : « Nous sommes ravis de jouer à nouveau aux États-Unis et au Canada. Nous avons passé la dernière année et demie à attendre de reprendre la route pour terminer le « Métal de puissance extrême » tour du monde. Nous avons également de nouvelles surprises. FORCE DU DRAGON dit toujours plus, c’est plus, alors attendez-vous à un spectacle encore plus grand et plus fou !

Nous sommes également ravis d’amener des groupes incroyables avec nous. BÊTE DE BATAILLE donne une performance incroyable à chaque fois, et SEPT POINTES est l’un des meilleurs jeunes groupes. Nous avons hâte de voir tout le monde dans la foule et à notre VIP ! »

Les billets seront mis en vente le vendredi 29 octobre à 10 h, heure locale.

FORCE DU DRAGON avec BÊTE DE BATAILLE, SEPT POINTES des dates de tournée:

Mar. 07 – Santa Ana, CA – L’Observatoire *



08 mars – San Diego, Californie – L’Observatoire *



09 mars – Roseville, CA – Poste de traite de Goldfield *



10 mars – Portland, OR – Théâtre Hawthorne *



11 mars – Seattle, WA – Neptune *



13 mars – Vancouver, C.-B. – Salle de bal Commodore *



15 mars – Calgary, AB – Palace Theatre *



16 mars – Edmonton, AB – Union Hall *



18 mars – Boise, ID – Knitting Factory *



19 mars – Salt Lake City, UT – Le Complexe *



20 mars – Denver, CO – Théâtre oriental



22 mars – Lawrence, KS – Théâtre Granada



23 mars – St. Louis, MO – Drapeau rouge



24 mars – Milwaukee, WI – Rave II



25 mars – Minneapolis, MN – Première Avenue



26 mars – Chicago, Illinois – Métro



27 mars – Détroit, MI – St. Andrews Hall



29 mars – pi. Wayne, IN – Piere’s



30 mars – Toronto, ON – Opéra



31 mars – Montréal, QC – Théâtre Corona



01 avr. – Québec, QC – Cloche Impériale



02 avril – Worcester, MA – Le Palladium



03 avril – New York, NY – Irving Plaza



05 avril – Reading, PA – Reverb



06 avril – Cleveland, OH – Théâtre Agora



07 avril – Baltimore, MD – Baltimore Soundstage



08 avril – Pittsburgh, PA – Théâtre Roxian



09 avril – Greensboro, Caroline du Nord – Arizona Petes



10 avril – Atlanta, GA – The Masquerade (Heaven)



12 avril – Tampa, Floride – Orpheum



13 avril – Ft. Lauderdale, Floride – Révolution



15 avril – Dallas, TX – Amplifié Live



16 avril – Houston, Texas – Warehouse Live



17 avril – Austin, TX – Venez le vivre en direct



19 avril – Mesa, AZ – Théâtre du Nil



20 avril – Las Vegas, NV – House of Blues



22 avril – Los Angeles, CA – Théâtre Belasco



23 avril – Berkeley, Californie – UC Theatre

* Sans BÊTE DE BATAILLE