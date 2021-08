Dragonforce sort le clip de “Troopers Of The Stars” et annonce une tournée européenne à l’automne 2022

FORCE DU DRAGON a lancé une nouvelle vidéo pour “Cavaliers des étoiles”, une chanson de 2019 “Métal de puissance extrême” album. Inspiré du film “Patrouilleurs de l’espace”, “Cavaliers des étoiles” a été tourné avant la pandémie avec une production à grande échelle, réalisée par Roboshobo (alias Robert Schober), à Los Angeles, en Californie.

FORCE DU DRAGON commente : « Le tant attendu “Les soldats des étoiles” la vidéo est enfin là. Assurez-vous de le regarder encore et encore pour voir si vous pouvez repérer tous les œufs de Pâques là-dedans !”

Les fans peuvent acheter des articles exclusifs, limités “Cavaliers des étoiles” marchandise maintenant à cet endroit.

FORCE DU DRAGON a également annoncé un Européen avec LOUP PUISSANT et RANDONNÉES, qui se déroulera à l’automne 2022.

“Nous sommes extrêmement heureux de partir en tournée avec LOUP PUISSANT et RANDONNÉES!” ajoute FORCE DU DRAGON. “Ce sont des groupes géniaux, ça va être une tournée de power metal EPIC!”

Pour obtenir votre FORCE DU DRAGON réparer avant, rejoignez le guitariste Herman Li pour l’écriture de chansons, les réactions en direct, les parties de guitare, les jeux vidéo, les critiques de guitare, les événements spéciaux et plus encore du mardi au vendredi à 21h PT / 12h HE / 5h UK sur Twitch.

FORCE DU DRAGON dates de tournée 2022 avec LOUP PUISSANT, RANDONNÉES:

11 novembre – Berlin, Allemagne – Velodrom



12 novembre – Munich, Allemagne – Zénith



13 novembre – Prague, République tchèque – Tipsport Arena



14 novembre – Katowice, Pologne – MCK



16 novembre – Budapest, Hongrie – Barba Negra



17 novembre – Vienne, Autriche – Gazomètre



18 novembre – Stuttgart, Allemagne – Schleyerhalle



19 novembre – Zurich, Suisse – Samsung Hall



21 novembre – Barcelone, Espagne – Razzmatazz



22 novembre – Madrid, Espagne – Riviera



24 novembre – Milan, Italie – Alcatraz



25 novembre – Francfort, Allemagne – Jahrhunderthalle



26 novembre – Oberhausen, Allemagne – Konig Pilsener Arena



27 novembre – Paris, France – Zénith



29 novembre – Londres, Royaume-Uni – Roundhouse *



01 déc. – Amsterdam, Pays-Bas – Afas Live



02 déc. – Hambourg, Allemagne – Sporthalle



03 déc. – Sarrebruck, Allemagne – Saarlandhalle



04 déc. – Anvers, Belgique – Lotto Arena

* sans pour autant FORCE DU DRAGON

Connu comme le groupe le plus rapide du monde, Grammy-nommé groupe de power metal extrême FORCE DU DRAGON est basé à Londres, en Angleterre. Leur disque de platine “À travers le feu et les flammes” leur a valu une renommée internationale et a été présenté comme la chanson la plus stimulante sur “Guitare Hero III”. Leurs performances live énergiques et humoristiques leur ont valu des fans sur tous les continents.

Le groupe est connu pour ses longs solos de guitare complexes et rapides interprétés par Herman Li et Sam Totman, qui a fondé le groupe après s’être rencontré via une petite annonce en 1999. Depuis lors, le groupe a sorti huit albums studio, dont “Vallée des damnés” (2003), “Tempête de feu sonique” (2004), “Déchaînement inhumain” (2006), “Ultra Beatdown” (2008), “Le pouvoir au sein de” (2012), “Surcharge maximale” (2014) et “Atteindre l’infini” (2017). 2019 a apporté le prochain chapitre dans FORCE DU DRAGON l’histoire: “Métal de puissance extrême”.

S’inspirant d’un large éventail d’influences, le son du groupe combine les chœurs chantés du rock classique des années 80 avec des mélodies triomphantes et édifiantes et des paroles inspirées du power-metal sur le thème de la fantaisie. En guise de clin d’œil à leur passion pour tout ce qui concerne les jeux vidéo, le groupe incorpore fréquemment des sons et des mélodies de jeux rétro dans leurs enregistrements et leurs spectacles.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).