Dragonite est là avec les mises à jour d’équilibrage

Une énorme mise à jour d’équilibrage pendant la saison des festivals.

Dragonite est enfin arrivé dans Pokemon Unite avec une pléthore de changements dans le jeu. Alors que certains Pokémon ont vu de bons buffs, d’autres ont le marteau nerf pour équilibrer les matchs. Il y a aussi quelques corrections de bugs pour fluidifier le jeu. Jetons un coup d’œil aux principaux points saillants de cette mise à jour.

buffs à Pokemon



lentbro



Slowbro a reçu un peu d’amour avec les buffs d’Oblivious, où il obtient une augmentation des statistiques. La capacité aide également Slowbro à restaurer les HP lorsqu’il frappe d’autres Pokémon. Cela diminue également la Sp de l’adversaire. Def pendant une courte période.

Scald connaîtra également de bons jours avec une augmentation des dégâts de 2042 à 2163 et des effets accrus de la capacité sur Slowbro et les Pokémon ennemis.

œil de mort



L’un des Pokémon récents, Decidueye a vu une réduction du temps de recharge de Spirit Shackle de 9s à 7s. Leaf Storm inflige désormais plus de dégâts avec un temps de recharge inférieur de deux secondes. Un effet de deux secondes sur la capacité et une longue poussée en arrière sont également un ajout. Une augmentation des dégâts de Leafage sera également quelque chose à espérer dans les matchs.

Pikachu



Thundershock et Volt Tackle verront leurs dégâts augmenter. Unite Move Thunderstorm de Pikachu aura un taux de charge beaucoup plus élevé, ce qui signifie qu’il se chargera beaucoup plus rapidement qu’auparavant.

Cendrillon



C’était un changement injustifié. Cinderace était déjà un personnage dominant et il a maintenant plus d’options avec des effets renforcés sur Blaze Kick. Le Pokémon sautera également dans une direction spécifiée après avoir utilisé Blaze Kick. Une réduction de deux secondes du temps de recharge de Fient aide également le magnifique attaquant.

Nerfs à Pokemon



Zeraora



Le favori des gens, Zeraora, a été nerfé. Alors qu’une réduction des dégâts de Spark le frappe durement, Wild Charge verra un meilleur mouvement de caméra qu’auparavant.

Gardevoir



Augmentation du temps de recharge de Moonblast d’une seconde. Réduction des dégâts de 4362 à 3918 sur la capacité Psyshock et quelques bugs de caméra corrigés.

Outre les changements ci-dessus, des modifications ont également été apportées à Venusaur, Eldergoss et Sylveon. Lisez les notes de mise à jour complètes ici.

L’entrée de Dragonite signifie que nous mettrons bientôt à jour ses éléments détenus et ses Movesets. Restez à l’écoute d’ESTNN pour en savoir plus sur Pokemon Unite.

Image caractéristique : Pokémon Unite