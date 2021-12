Dragonite et événement spécial de la saison des fêtes révélés pour Pokémon Unite

Image: La société Pokemon

Pokémon Unite est sur le point de lancer toute une vague d’activités festives dans le cadre d’un événement d’un mois pendant la saison des vacances.

Il y a beaucoup à voir et à faire lors de cette nouvelle célébration, qui se déroulera dans le jeu du 15 décembre au 16 janvier. Il y aura des cadeaux de connexion, des récompenses et des défis d’événement, de nouvelles licences Unite et une carte spéciale Snowball Battle, ainsi que l’arrivée de Tsareena et Dragonite – cette dernière étant une toute nouvelle révélation.

Vous pouvez obtenir tous les détails dans la longue liste de mises à jour ci-dessous ; notez qu’entre le 1er et le 3 janvier, les licences Unite pour tous les Pokémon seront temporairement mises gratuitement à la disposition de tous les joueurs.

NOUVELLES LICENCES UNITE

Mettez vos atouts en valeur pendant les festivités avec deux nouvelles licences Unite. Du 9 décembre au 31 décembre 2021, la licence Unite pour Tsareena sera disponible gratuitement. Tsareena est un Melee All-Rounder qui est prêt à régner sur la compétition avec des mouvements comme Triple Axel, Trop Kick et Queen Ascendant.

Le 20 décembre 2021, la licence Unite pour Dragonite sera disponible. Avec des mouvements puissants comme Dragon Breath, Outrage et Draco Impact, ce Melee All-Rounder exploite son poids impressionnant et sa puissance draconique pour infliger un maximum de dégâts.



NOUVEAUX DÉFIS

Relevez de nouveaux défis passionnants avec le Défi Illumination du 15 décembre 2021 au 16 janvier 2022 et le Défi photo du 24 décembre 2021 au 6 janvier 2022. Participez au Défi Illumination en sélectionnant l’arbre de Noël dans le hall pour participer aux missions quotidiennes et aux missions de défi. En accomplissant ces missions, les joueurs peuvent collecter des lumières pour illuminer l’arbre de Noël et gagner des récompenses amusantes, notamment un cadre et un arrière-plan instantanés de formateur, une licence limitée d’un jour, des articles de mode de formateur, etc. Le défi photo ne dure pas toute la durée des festivités, mais il est tout de même très amusant. Les joueurs peuvent participer à des batailles standard, à des batailles rapides, à des matchs classés et à une bataille de boules de neige à Shiivre City pour collecter des flocons de neige. Ces flocons de neige sont ensuite utilisés pour révéler des parties d’une photo qui sont cachées par une silhouette. Collectez plein de flocons de neige pour compléter la photo et gagner des récompenses !



NOUVELLE CARTE DE COMBAT RAPIDE

Débarrassez-vous de vos adversaires sur la nouvelle carte de combat rapide à 4 contre 4, Bataille de boules de neige à Shivre City. Sur cette carte, les Pokémon adverses qui sont assommés deviendront des bonhommes de neige pour une durée limitée. Les Pokémon transformés en bonhommes de neige ne pourront pas se déplacer, mais ils pourront assister visuellement leurs coéquipiers. Alors qu’un Pokémon est un bonhomme de neige, son attaque de base le fera plutôt sauter en l’air, et ses mouvements prendront différentes poses, comme applaudir, agiter et lever le pouce. Lorsque la forme de bonhomme de neige d’un Pokémon se termine, il se libère de la neige et retourne au combat.

Pendant la bataille de boules de neige à Shiivre City, les joueurs peuvent vaincre le Delibird sauvage pour recevoir un coffret cadeau contenant un objet de combat unique aléatoire qui remplace leur objet de combat actuel. De plus, l’Avalugg sauvage qui apparaît normalement dans la zone centrale sera remplacé par Articuno.



CADEAUX DE CONNEXION SPÉCIAUX

Profitez de récompenses thématiques spéciales et de coffrets en vous connectant quotidiennement du 24 décembre 2021 au 1er janvier 2022. Du 25 décembre au 28 décembre 2021, un coffret sera disponible à partir duquel les joueurs pourront choisir de recevoir des pièces Aeos, des billets Holowear , des tickets Aeos ou des rehausseurs d’objets. Du 29 décembre au 31 décembre 2021, une boîte de prix sera disponible qui contient une licence limitée de 7 jours pour l’un des six Pokémon au choix du joueur. Enfin, une boîte de prix du Nouvel An ne sera disponible que le 1er janvier 2022 et offrira aux joueurs la possibilité de choisir parmi l’un des quatre articles de mode exclusifs des Dresseurs !

Phew!

Des temps passionnants à venir pour Pokémon Unite, alors. Serez-vous impliqué dans tout le plaisir festif?