Drake a offert une Rolls Royce Phantom qu’il avait louée comme cadeau d’anniversaire

Croyez-le ou non, il fut un temps où Canard n’était pas une grande star de la musique. En fait, il y a plus de 10 ans, lui et un ami ont déjà loué une Rolls Royce Phantom pour faire le tour de la ville afin de convaincre les gens qu’il réussirait.

Eh bien, il a réussi et cet ami, DJ Avenir Le Prince, s’est également souvenu de Phantom et a acheté à Drake exactement la même voiture pour son anniversaire cette année.

Le quadruple lauréat d’un Grammy a fêté dimanche son 35e anniversaire. Il a posté une vieille vidéo sur son Instagram de lui-même, jeune et frais, assis dans la location de son Canada natal. « En 2007, nous avions l’habitude de peaufiner cette location de Rolls Royce Phantom pour convaincre les gens de la ville que nous étions destinés à le faire », a écrit Drake. « J’avais l’habitude de rassembler 5 000 par mois d’une manière ou d’une autre pour conserver les apparences. »

Drake a écrit qu’il a utilisé la voiture pour voir des amis à Ottawa et l’a conduite à son premier spectacle à Montréal. Il avait même la voiture alors que lui et ses collaborateurs, dont le producteur de longue date Noé « 40 » Shebib, étaient en train d’enregistrer sa mixtape en petits groupes de 2009. « Garez-vous à l’extérieur du 15 Fort York pendant que moi et @ovo40 et @oliverelkhatib serions à l’étage en train de préparer ce qui deviendrait finalement So Far Gone », a-t-il poursuivi.

La superstar du rap Drake a sorti « Certified Lover Boy », son sixième album studio, tôt vendredi matin. (Photo de John Phillips/.)

Bien qu’il dise que cela a resserré les choses pour lui sur le plan économique, l’acte était une affirmation de succès futur dans le secteur de la musique. «Même si je ne recommande pas de vous mettre dans des problèmes financiers pour des choses matérielles, je me rends compte maintenant que ce n’était que ma façon de manifester extrême. J’avais besoin de le voir et de le ressentir et de le faire croire que je pouvais voir et ressentir et avoir tout ce que je voulais », a-t-il écrit.

«Aujourd’hui, en 2021, mon frère @futuretheprince a retrouvé la voiture exacte que j’utilise pour stresser et me l’a offerte… c’est à moi maintenant. Manifestation terminée.

Sa célébration d’anniversaire s’est doublée d’une fête d’Halloween aux studios Goya à Los Angeles qui a vu Drake se déguiser en cow-boy et a présenté une longue liste de stars, dont Chris Brown, Le décalage des Migos, Avenir, attaquant des Los Angeles Clippers Kawhi Léonard et français Montana.

La soirée s’intitulait « Chico Amante », ce qui se traduit par « lover boy », une référence à son album récemment sorti, Certified Lover Boy. Il comportait une grosse boîte pleine de briques de style cocaïne avec le titre du parti dessus ; le thème de la fête est tiré de la série policière Narcos de Netflix.

