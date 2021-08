Drake alimente la frénésie «Certified Lover Boy» avec un teaser cryptique d’ESPN

Si vous aviez le programme signature d’ESPN, SportsCenter en arrière-plan ce matin, vous auriez peut-être manqué une annonce Certified Lover Boy du 6 Dieu lui-même, Canard. Entre les clips de football universitaire, Shohei Ohtani et les Little League World Series, des images mystérieuses d’un personnage louche tenant une pancarte indiquant «CLB 3 septembre».

Les fans de Drizzy attendaient Certified Lover Boy, alors lorsque l’abréviation est apparue à l’écran, des rumeurs ont commencé à circuler. Basé sur le clip devenu viral ce matin (27 août), l’album sortira dans une semaine. Malgré le silence radio de Drake, bien qu’il soit resté occupé tout en préparant son nouvel album très attendu.

De retour en juin, il a été annoncé que Live Nation Canada présenterait History, un nouveau lieu de divertissement en direct, qui ouvrira ses portes plus tard cette année. Live Nation a collaboré avec l’icône canadienne et mondiale Drake sur le site pour organiser une expérience de divertissement de premier ordre.

“Certains de mes spectacles les plus mémorables jouaient dans des salles plus petites comme History”, a déclaré Drake. “Je voulais prendre ces souvenirs et ce que j’ai appris pour créer une expérience incroyable à la fois pour les artistes et les fans.”

“Nous avons vu une opportunité d’apporter à Toronto un nouveau lieu formidable, et nous avons beaucoup de gratitude et de respect pour Drake qui s’est associé à nous pour lui donner vie de la meilleure façon possible”, a déclaré Michael Rapino, président et chef de la direction, Live Nation Entertainment. .

Plus tôt dans l’année, Drake a rappelé à ses fans et à ses ennemis qu’il est une présence constante dans les charts, que ce soit la saison Drizzy ou non. En mars, il est devenu le premier artiste avoir trois débuts en simple simultanément aux places n ° 1, 2 et 3 du Hot 100. Les trois chansons (« What’s Next », « Wants And Needs » avec petit bébé, et “Lemon Pepper Freestyle” avec Rick Ross) apparaissent sur son dernier EP, Scary Hours 2.