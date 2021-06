Drake annonce la sortie de l’album ‘Certified Lover Boy’ retardé d’ici la fin de l’été .

in

Après des mois d’attente de ses fans, Canard a annoncé que son album différé Certified Lover Boy sortira d’ici “la fin de l’été”.

Cela fait presque un an depuis la sortie du premier single de Drake pour son sixième album à venir, “Laugh Now Cry Later”. Le même jour, le rappeur a même annoncé le titre de son album, Certified Lover Boy, ainsi que la chanson.

Alors que l’album a depuis subi quelques revers après avoir prévu de sortir en janvier 2021, Drake a finalement ramené l’album dans la conversation, rassurant les fans qu’il devrait sortir “d’ici la fin de l’été”.

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 04 JUIN: Drake assiste à la première à LA de “Euphoria” de HBO au Cinerama Dome le 04 juin 2019 à Los Angeles, Californie. (Photo de Frazer Harrison/.)



Le rappeur est apparu dans une rare interview sur l’application de streaming en direct, Caffeine, dans laquelle il a confirmé que l’album devrait sortir d’ici la fin de l’été. Bien que, bien sûr, aucune date officielle n’ait été annoncée, cela donne au moins aux fans un délai (les deux prochains mois) pour être à l’affût de la nouvelle musique du chanteur “Headlines”.

Alors que Drake avait confirmé la date de sortie de janvier 2021 pour Certified Lover Boy en octobre 2020, fin janvier, le rappeur a profité de ses histoires Instagram pour informer ses fans et ses abonnés des raisons pour lesquelles il était retardé.

Il a expliqué: «Je prévoyais de sortir mon album ce mois-ci, mais entre la chirurgie et la rééducation, mon énergie a été consacrée à la récupération. Je suis chanceux d’être de nouveau sur pied, en me sentant bien et concentré sur l’album, mais CLB ne sera pas en baisse en janvier. J’ai hâte de le partager avec vous tous en 2021.

Comme le rapporte Variety, Drake a gardé sa santé assez privée, mais on pense que le rappeur a subi une sorte de chirurgie du genou il y a des mois.

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 23 MAI: Drake, lauréat du prix Artist of the Decade, pose dans les coulisses des Billboard Music Awards 2021, diffusés le 23 mai 2021 au Microsoft Theatre de Los Angeles, Californie. (Photo de Rich Fury/. pour dcp)

Alors que les détails de l’album ont été gardés secrets, Drake a tout de même fait de jolies apparitions publiques, notamment en acceptant l’artiste de la décennie aux Billboard Music Awards 2021.

Monter sur scène pour recevoir le prix avec son fils de trois ans Adonis, Drake a partagé dans son discours: «Je n’ai pas vraiment écrit de discours grandiose sur la façon de le faire fonctionner ou ce qu’il a fallu, parce que vous savez pour être vraiment honnête avec vous, je ne le comprends pas moi-même. Mais, je sais juste que j’ai passé un nombre incalculable d’heures à essayer d’analyser toutes les choses que j’ai mal faites, mais ce soir pour une fois, je suis sûr que nous avons fait quelque chose de bien.

Découvrez son discours d’acceptation complet de la remise des prix le mois dernier ci-dessous:

