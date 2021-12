Drake annule ses nominations aux Grammy 2021

Drake est « Way 2 Sexy » pour les Grammys.

Le musicien canadien a retiré de manière sensationnelle, selon Variety, ses deux nominations aux Grammy de la prochaine cérémonie des 2022 Awards.

Drake, 35 ans, a été nominé pour le meilleur album de rap pour son disque « Certified Lover Boy » et la meilleure performance de rap pour son morceau « Way 2 Sexy ».

Lorsqu’ils ont été contactés par The Post, les représentants de Drake ont refusé de commenter. Cependant, un initié proche de son camp a confirmé au Post qu’il s’agissait d’une décision prise par Drake lui-même – et les Grammys ont honoré sa demande.

Le rappeur « Hotline Bling » n’a auparavant remporté que quatre Grammy Awards, dont celui du meilleur album de rap et de la meilleure chanson de rap. ce qui est bien moins que ses pairs étant donné que Jay-Z a remporté 23 Grammys à ce jour.

Les Grammys sont considérés comme les récompenses les plus prestigieuses de l’industrie musicale et sont votés par les membres de la Recording Academy, une organisation d’élite composée d’interprètes, de producteurs et d’ingénieurs du son.

Drake a remporté 4 Grammy Awards. On le voit accepter le prix de la meilleure chanson rap pour « God’s Plan » dans les coulisses du Grammy’s ion 2019.. pour l’enregistrement A

Drake était l’un des cinq artistes dans chacune des catégories dans lesquelles il a été nominé. Variety rapporte qu’il ne sera remplacé dans aucune des catégories et que les 4 artistes restants s’affronteront désormais pour chacun des prix.

La nouvelle survient après que The Weeknd a déclaré plus tôt cette année qu’il boycottait définitivement les Grammy Awards après que son album « After Hours » n’ait remporté aucune nomination à la remise des prix 2021.

The Weeknd a critiqué les Grammys dans un tweet, déclarant : « Les Grammys restent corrompus. Vous me devez, mes fans et la transparence de l’industrie… »

Cependant, la star de 31 ans a maintenant été nominée pour 2 Grammys lors de la prochaine cérémonie des 2022 Awards. Il a reçu un clin d’œil dans la catégorie Meilleure performance de rap mélodique pour sa voix sur le morceau « Hurricane » de Kanye West.

The Weeknd a annoncé de manière sensationnelle qu’il boycottait définitivement les Grammy Awards. Timothy Norris

Il a également reçu des hochements de tête pour ce travail sur l’album de West « Donda » et le disque de Doja Cat « Planet Her ».

Bien qu’il soit théorisé qu’il ne sera pas présent à l’émission – prévue pour le 31 janvier de l’année prochaine – The Weeknd n’a retiré aucune de ces nominations lundi soir.