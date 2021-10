Drake est peut-être actuellement salué comme l’un des rappeurs les plus en vue, mais son succès de rupture et la façon dont il a été initialement présenté aux fans étaient sur le drame de passage à l’âge adulte Degrassi: la prochaine génération. Son rôle dans la série reste un favori des fans. Le rappeur né au Canada et quatre fois lauréat d’un Grammy Award a joué dans les sept premières saisons de la série sous le nom de Jimmy Brooks. Dans la saison 4, son personnage a été abattu et est resté paralysé.

Apparemment, Drake n’aimait pas le scénario de son personnage. Un ancien écrivain de la série, James Hurst, a eu une conversation ultérieure avec Drake sur le personnage dans une histoire orale de la série. Le rapport a été publié par The AV Club, People Magazine rapports.

« Il y avait une lettre d’un cabinet d’avocats de Toronto, et c’était d’Aubrey [Drake] », dit-il. « C’était une lettre étrange qui disait: ‘Aubrey Graham ne reviendra pas dans la saison six de Degrassi en tant que Jimmy Brooks à moins que sa blessure ne soit guérie et qu’il ne soit pas en fauteuil roulant.’ J’ai dit : ‘Amenez-le ici.’ Il est entré et m’a dit : ‘Quelle lettre ? Je n’en sais rien. Et j’ai dit : ‘Très bien, je comprends. Mais que pensez-vous du fauteuil roulant ?’ «

Drake attrapait beaucoup de chaleur parce que son personnage était paralysé. « Il me dit : ‘Tous mes amis dans le rap disent que je suis doux parce que je suis en fauteuil roulant.’ Et j’ai dit : « Eh bien, dis à tes amis dans le jeu de rap que tu t’es fait tirer dessus. À quel point peux-tu être plus difficile ? Tu t’es fait tirer dessus et tu es dans un fauteuil roulant. » Il était comme, ‘Ouais, ouais.’ Hurst se souvient.

Mais après avoir expliqué pourquoi le scénario était important, Drake et Hurst se sont entendus. « Il était si gentil et s’excusait pour tout. Il a immédiatement reculé. J’étais très passionné par ça, et j’ai dit: ‘Aubrey, il y a un enfant quelque part en fauteuil roulant, qui est complètement ignoré, qui n’est jamais à la télévision, qui n’est jamais représenté. J’ai besoin que tu représentes cette personne. Tu es le gamin le plus cool de la série, et tu peux dire qu’il n’y a rien de mal à être dans un fauteuil roulant », a ajouté Hurst.